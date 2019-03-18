0553 313 94 23

Demir, Soğanlı’da seçim ofisi açtı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Osmangazi Belediye Başkan Adayı Şaban Demir, seçim ofislerinin ikincisini Kanalboyu Mahallesi’nde açtı.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:04
Demir, Soğanlı’da seçim ofisi açtı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Osmangazi Belediye Başkan Adayı Şaban Demir, seçim ofislerinin ikincisini Kanalboyu Mahallesi’nde açtı.


Ofisin açılış törenine BBP Bursa İl Başkanı Mehmet Gebeş, MKYK Üyesi Ekrem Alfatlı, Salih Uçak, BBP Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın, Gürsu İlçe Başkanı Necdet Öner, Meclis Üyesi Adayları ve partililer katıldı. Seçim ofisinin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkan Adayı Şaban Demir, Osmangazi ilçesine yeterince yatırımın yapılmadığını iddia ederek, “İlçe sınırlarımızda termal/sıcak su var yeterince faydalanmıyoruz, Termal sıcak suyu hanelerle buluşturacağız. Trafik, otopark pazar yeri, çocuk parkları ve spor salonları gibi müzmin meseleleri çözeceğiz” dedi.


BBP MKY Üyesi Ekrem Alfatlı yaptığı konuşmada, Yeni Zellanda’da yapılan Müslüman katliamını ve Irak’ın Kuzeyinde şehit olan askerlerimize rahmet dileyerek, terörü ve destekçilerine lanet okudu. İslam coğrafyasının kan gölüne döndüğünü ifade eden Alfatlı, “Emperyalist güçlerin ve işbirlikçilerinin gerçekleştirdiği katliamlar var. Dünyanın neresinde bir katliam varsa bir zulüm varsa orada ya Türk’ü görüyorsunuz ya da Müslümanı görüyorsunuz. İşte Büyük Birlik Partisi nizamı alem davasının yılmaz bekçileri Alperenler, kuruluş gayesi ve amacı zalimin karşısında mazlumun yanında olma idealinin yılmaz savunucularıdır” diye konuştu.


Alfatlı, “Büyük Birlik Partisinin kuruluş ve felsefesi Anadolu insanının yönetimlerde yer almak ve iktidara gelmek suretiyle sizin hak ve hukukunuzu korumak, Anadolu insanının iktidara uzanan eli olmaktır” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk Kültür Merkezi Akbelen’de açıldı
    1. İlk Kültür Merkezi Akbelen’de açıldı
    2. Güvercin hırsızları tutuklandı
    3. Beykoz’da sanatçıdan Murat Aydın’a..
    4. İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4..
    5. T129 Atak, Latin Amerika’ya çıkartma..
    6. Destici: "ABD ve İngiltere’nin..
    7. Yaşlı adamın katil zanlısı yakalanarak..
    8. Vali Memiş en küçük şehit yakınını..
    9. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    10. Çanakkale şehitleri, Edirnekapı..
    11. Süleyman Soylu: "Dünyadaki zulme..
    12. Dumlupınar’da 253 bin Çanakkale şehidi..
    13. Saadet Partisi adayı, terör..
    14. Foça Belediyespor, kupasını aldı
    15. Gökçek'ten Yıldız Tilbe açıklaması:..
    16. Çocuk parkında dehşet
    17. Kuveyt Fonu'ndan Özbekistan'a 30..
    18. Zimbabve’yi vuran kasırgada ölü sayısı..
    19. Yabancıya konut satışında tarihin en..
    20. AK Parti’li Gülaçar: “Çanakkale’de..
    21. Denizli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    22. Başkan Türel, ‘Serik’e tren geliyor’
    23. MHP’li vekilden 18 Mart Çanakkale..
    24. MHP’li Başkan adayı Bıyık’ı gören..
    25. Başkan Altay: "Hemşehrilerimizle gönül..
    26. Kemal Aktaş Stadı ve Esnafspor..
    27. Aydınlı milli atlet dünya 4. oldu
    28. Başkan Alıcık, 32 aileyi daha ev..
    29. Ordu’da Çanakkale coşkusu
    30. İl Müdürü Yoldaş ve ekibi çiftçilerle..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!