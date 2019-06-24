Demir Grup Sivasspor'da transfer - Kırmızı-beyazlı ekip, Ümraniyespor'un stoperi Aaron Appindangoye ile 2 yılık sözleşme imzaladı



SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 27 yaşındaki Gabonlu stoper Aaron Appindangoye'yi kadrosuna kattı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Ümraniyespor forması giyen Appindangoye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Appindangoye, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 34 maçta görev almıştı. Demir Grup Sivasspor, kaleci Mamadou Samassa ve Portekiz ekibi Braga'nın sağ beki Marcelo Goiano'yu da kadrosuna katmıştı.



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