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Demba Ba Galatasaray'da

Forvet sıkıntısı yaşayan Galatasaray, eski Beşiktaşlı golcü Demba Ba ile el sıkıştı. Senagalli oyuncu ile beş aylık sözleşme yapacak olan sarı-kırmızılılar, 1.3 milyon Euro ödeme yapacak.

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:40
Demba Ba Galatasaray'da

Sezon başında Gomis'i Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl'e satan Galatasaray, gol yollarında sorun yaşayınca ocak ayında kadrosuna en az iki forvet takviyesi yapmak için kolları sıvarken ilk anlaşma gerçekleştirildi.

Fatih Terim'in de onay verdiği Demba Ba için sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bedavaya kiralayacak.

5 aylık sözleşme

Galatasaray, 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya da 5 aylık sözleşme karşılığı 1.3 milyon Euro ödeyecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:40
  1. Demba Ba
  2. Demba Ba Galatasaray

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