Demba Ba Galatasaray'da

Sezon başında Gomis'i Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl'e satan Galatasaray, gol yollarında sorun yaşayınca ocak ayında kadrosuna en az iki forvet takviyesi yapmak için kolları sıvarken ilk anlaşma gerçekleştirildi.

Fatih Terim'in de onay verdiği Demba Ba için sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bedavaya kiralayacak.

5 aylık sözleşme

Galatasaray, 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya da 5 aylık sözleşme karşılığı 1.3 milyon Euro ödeyecek.