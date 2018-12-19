Demba Ba Galatasaray'da
Forvet sıkıntısı yaşayan Galatasaray, eski Beşiktaşlı golcü Demba Ba ile el sıkıştı. Senagalli oyuncu ile beş aylık sözleşme yapacak olan sarı-kırmızılılar, 1.3 milyon Euro ödeme yapacak.19 Aralık 2018 Çarşamba 10:40
Sezon başında Gomis'i Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl'e satan Galatasaray, gol yollarında sorun yaşayınca ocak ayında kadrosuna en az iki forvet takviyesi yapmak için kolları sıvarken ilk anlaşma gerçekleştirildi.
Fatih Terim'in de onay verdiği Demba Ba için sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bedavaya kiralayacak.
5 aylık sözleşme
Galatasaray, 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya da 5 aylık sözleşme karşılığı 1.3 milyon Euro ödeyecek.
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