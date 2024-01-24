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Gündem DEM, İBB’de eş başkanlık peşinde
Gündem

DEM, İBB’de eş başkanlık peşinde

Yeniakit Publisher
2024-01-24 10:25:00 -
DEM, İBB’de eş başkanlık peşinde

At pazarlığını İP’ten devralıp CHP’den İstanbul, Mersin ve Adana gibi ilçelerde belediyeleri koparan DEM, şantaj masasında el yükseltti. Kandil’in kuklası DEM’in, İmamoğlu’nu destekleme karşılığında, İBB Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığını istediği belirtildi.

Buğra Kardan  İstanbul

Yerel seçimlerde de yenilgiye uğramamak için kirli senaryoları devreye sokan CHP, PKK’nın siyasi kanadı DEM’le ittifak uğruna her türlü tavizi veriyor. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi, terör partisinin hamlelerine boyun eğiyor. Kandil’in maşalarını CHP’den İstanbul, Mersin ve Adana gibi illerde ilçe belediyeleri koparmaları kesmiyor. Tavizlerle cesaretlenen DEM’in İmamoğlu’nu destekleme karşılığında İBB Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığını ayrıca İSKİ ile Ulaşım AŞ’nin daire başkanlıklarını istediği öğrenildi. Bunun için de Başak Demirtaş’a “İstanbul adayı olabilirim” çıkışının yaptırıldığı belirtiliyor. Cumhuriyet gazetesinden geçen “İlçe değil, birlikte yönetim istiyoruz” başlıklı haberin de CHP’yi tehdit etmek için kaleme aldırıldığı ifade edildi. Uzmanlar, CHP’nin İstanbul ve Ankara’yı almak için Türkiye’nin tapusunu bile DEM’e verecek durumda olduğuna işaret edildi.

DEM öz yönetim peşinde

akit’e konuşan Yazar Murat Özer, şu değerlendirmede bulundu: “CHP’nin DEM’e veremeyeceği makam, mevki yok. Özel-İmamoğlu-Kılıçdaroğlu üçlüsünün yönettiği CHP’nin DEM’le aynı zihin dünyasına geldiğini müşahede ediyoruz. Seçmenlerde de durum öyle. CHP’nin DEM’den farkı kalmadı. CHP’nin epeydir Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü, istiklâlini, kalkınmasını, halkın refahını düşünmekten çıktığı muhakkak. Onun için bu üçlünün attığı adımlara şaşırmamak gerek. İdeoloji de mantalite de aynı. Biz bunu Gezi’den biliyoruz. Orada Öcalan ve Atatürk posterini taşıyan bir yığın vardı. Zaten DEM, CHP’nin içinden çıktı. DEM pazarlık gücünü kullanıyor. Kayyım konusunda daha ileri hamleler istiyor. Öz yönetimin yolunu açılmasını diliyor. Neden Esenyurt ve Küçükçekmece gibi yerlere talip oluyor? Buralarda öz yönetim ilan etmek ve terör yuvaları kurmak için. PKK’nın silaha sarılarak başaramadığını, DEM, belediyelerden yararlanarak başarma gayesi güdüyor. Daha çok belediye veya daire başkanlığı koparmaya kalkışır. Çünkü Türkiye’nin üniter yapısına darbe vurarak bölmek istiyor. İstanbul ilçelerini alarak Avrupa’yı da yanına çekecektir. Bu Erdoğan düşmanlığını geçmiş, Türkiye düşmanlığına dönüşmüştür.”

CHP bindiği dalı kesebilir

Yazar Ekrem Kızıltaş da şunları söyledi: “DEM kanırta kanırta CHP’den daha çok taviz koparmayı umuyor. CHP de nerede duracağını merak ediyor. Görüşmelerde DEM kanadı belli başlı belediyeleri ve daireleri almakta ısrar ediyor. Bunun yanında kayyım, öz yönetim, terörle mücadele, tezkere gibi hususları gündeme getiriyor. DEM’in ‘Aday çıkarırız ha’ gibi çıkışları da bazı yerlerde CHP’yi zorlamak için yapılıyor. Kılıçdaroğlu’nun kapalı kapılar ardında verdiği tavizler yerine Özel’in DEM’e alenen ne gibi muamelelerde bulunduğuna şahit oluyoruz. Her şerde hayır var. Halkın hakikatleri görmesi güzel. Umarız, bunlar CHP’de bazı kesimleri uyandırır. Ancak CHP, DEM’le görüşmelere devam ederek bindiği dalı kesebilir. DEM’in hülyalarını bilmeyen yok. Ülkeyi bölmek, parçalamak. Kandil ve okyanus ötesinden gelen emirleri uyup, Türkiye’nin yolunda ilerlemesini önlemek. Emperyalistlerin manivelası HDP’nin 2019’da aldığı tavizler, elde ettiği rantlar ortada. Şu anda da İBB’de anahtar görevler, daireler talep ettiği net. Anlaşılan o ki DEM’in derdi belli yerleri ele geçirmek ve kadrolarını tahkim etmek. Ancak şu bilinmeli ki DEM’i yönetenler ve yönlendirenler ülkemizin ileriye dönük yürüyüşünü baltalamayı başaramayacak.”

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