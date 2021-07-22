Delta varyantı araştırması: Bin 200 kat daha fazla

Dünya genelinde koronavirüsün Delta varyantının görüldüğü ülke sayısı son bir haftada 13 daha artarak 124'e ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü de yaptığı açıklamada hastalığın yayılma hızı ve hastalığın etkisini ortaya koyan iki çalışmadan bahsetti.

Henüz herhangi bir bilimsel dergide yayınlanmamış olan ilk çalışmada Delta varyantına yakalanmış bir kişiyle temas edip karantina altına alınan kişiler incelendi. Çin'deki çalışmada yapılan PCR testlerinin sonuçları ortalama dört gün sonra pozitif gelmeye başladı. Daha önceki virüs varyantlarıyla ilgili yapılan testler ortalama 6 gün sonra pozitif sonuç veriyordu.

Ayrıca ilk pozitif sonuç alınan testlerdeki virüs yoğunluğunun da daha önceki varyantlardan bin 200 kat fazla olduğu tespit edildi. DSÖ, çalışmaların bu varyantın hastalığın erken evrelerinde kendi kendini kopyalama hızının daha fazla ve daha bulaşıcı olabileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kanada'da yapılan ikinci çalışma ise Covid-19'un Delta varyantına yakalanan kişilerin daha önceki virüs tiplerine göre sağlık riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Buna göre hastaneye yatırma ihtiyacı yüzde 120, yoğun bakım ihtiyacı da yüzde 287 daha fazla. Ölüm riski ise yüzde 137 daha yüksek.



Geçtiğimiz hafta dünya genelindeki koronavirüs vakaları yüzde 12 artış göstererek 3,4 milyon yükseldi. Yeni vakalardaki artış yüzde 44 ile Endonezya'da görülürken onu yüzde 41'lik artışla İngiltere izledi.