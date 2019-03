Delier "Sanatçı sabırlı olmalıdır"

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nün düzenlediği “Nasıl Sanatçı Olunmaz“ adlı konferansta, Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Burak Delier, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Ekonomi, politik ve sosyolojik boyutta sanat tarihinin genel yapısı ile ilgili bilgiler paylaşarak sunumuna başlayan Burak Delier, sanatın gelişebilmesi ve uygulanabilmesi için belli bir birikim ile birlikte alt yapısının olmasını söyleyerek, toplumun sosyal ve kültürel yapısının da şartlara uygun olması gerektiğini ifade etti. Sanat yapmakla sanatçı olunamayacağını vurgulayan misafir konuşmacı, asıl sanatçının hayatla, yaşamla bütünleştiği zaman olgunluğa erişeceğinin altını çizdi.

Her alanın olduğu gibi sanat alanının da zorlukları olduğunu, sabır gerektirdiğini ifade eden Burak Delier, sanatçının asıl probleminin, olayı o an anında çözüme kavuşturmak istemesi olduğunu söyledi. Sanatçıya kendisinden başka kimsenin yardım edemeyeceğini dile getiren misafir konuşmacı, bu yüzden de her zaman kendi işini kendisinin yapması gerektiğinin altını çizdi.

Sanatçı olabilmek için yeni bir oluşumun ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı Burak Delier, “Sanat yapmayın, yaptığınız şey sanat olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.