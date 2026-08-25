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İş dünyasının kalbi İstanbul’da atacak! Gıda devlerine yeni ihracat fırsatları

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İş dünyasının kalbi İstanbul’da atacak! Gıda devlerine yeni ihracat fırsatları

F İstanbul Uluslararası Gıda Endüstrisi Fuarı, 26-29 Ağustos’ta İstanbul’da 620’yi aşkın katılımcı firmayı ve 100’den fazla ülkeden profesyonel ziyaretçiyi buluşturacak. Türkiye’nin tarım, gıda ve içecek sektörünün 2025’te 27,8 milyar dolarlık ihracata ulaştığı belirtilirken, fuardaki B2B görüşmelerle yeni ihracat bağlantıları kurulması hedefleniyor.

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Foto - İş dünyasının kalbi İstanbul’da atacak! Gıda devlerine yeni ihracat fırsatları

Türkiye’nin gıda, içecek, ambalaj ve üretim teknolojileri alanındaki önemli uluslararası ticaret platformlarından F İstanbul Uluslararası Gıda Endüstrisi Fuarı; “Sürekli Yeni İhracat Bağlantıları” hedefiyle, yeni ticaret sezonunun başlangıcında Türk üreticilerini dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel alıcılarla buluşturuyor. Gıda ve içecek ürünlerinden şekerleme ve atıştırmalıklara, gıda katkı maddelerinden işleme, ambalaj ve üretim teknolojilerine kadar sektörün tüm değer zincirini aynı platformda bir araya getirecek olan fuarın bu yılki vizyonu; “Yeni Sezon… Yeni Alıcılar… Yeni Bağlantılar…”

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Foto - İş dünyasının kalbi İstanbul’da atacak! Gıda devlerine yeni ihracat fırsatları

3 salondan 6 salona, 268 katılımcıdan 620+ katılımcıya… 2022 yılında 3 salonda 268 katılımcıyla başlayan F İstanbul yolculuğu, beşinci yılında 620’nin üzerinde katılımcı firmaya ulaştı. Beş yılda katılımcı sayısını iki kattan fazla artıran fuar, aynı dönemde 3 salondan 6 salona çıkarak fuar alanını da iki katına taşıdı. Bu yıl ise 6 salon ve 60.000 metrekarelik alanda 620’nin üzerinde katılımcı firmayı ağırlayacak olan F İstanbul, 100’den fazla ülkeden 15.000’in üzerinde kayıtlı profesyonel ziyaretçi hedefliyor. F İstanbul’un uluslararası ziyaretçi yapılanmasının merkezinde doğrudan ticaret yapan profesyoneller bulunuyor.

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Foto - İş dünyasının kalbi İstanbul’da atacak! Gıda devlerine yeni ihracat fırsatları

İthalatçılar • Distribütörler • Toptancılar • Gıda Tüccarları • Zincir Market Satın Almacıları Ziyaretçi profilinin p’ten fazlasının satın alma kararlarında doğrudan yetkili profesyonellerden oluşması, F İstanbul’u yalnızca ürünlerin sergilendiği bir organizasyon olmaktan çıkararak yeni tedarikçilerin bulunduğu, distribütörlüklerin görüşüldüğü ve ihracat bağlantılarının kurulduğu güçlü bir B2B ticaret platformuna dönüştürüyor.

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Foto - İş dünyasının kalbi İstanbul’da atacak! Gıda devlerine yeni ihracat fırsatları

27,8 milyar dolarlık ihracat gücüne sürekli yeni ihracat bağlantıları TÜİK verilerine göre Türkiye’nin tarım, gıda ve içecek sektörü 2025 yılını 27,8 milyar dolarlık ihracatla tamamladı. Sektörün ulaştığı bu büyüklük, Türkiye’nin küresel gıda ticaretindeki üretim gücünü ortaya koyarken ihracatın sürdürülebilir büyümesi açısından yeni pazarlara ve doğrudan alıcılara erişimin önemini de artırıyor. F İstanbul’un temel hedefini de bu ihtiyaç oluşturuyor: Sürekli Yeni İhracat Bağlantıları. Fuar; Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından gelen profesyonel alıcıları Türk üreticilerle doğrudan buluşturuyor. Katılımcı firmalar fuar boyunca yeni ithalatçılar ve distribütörlerle tanışma, alternatif pazarlara açılma, uluslararası zincirlerin tedarik ağlarına girme ve uzun vadeli ihracat ilişkilerinin temelini atma fırsatı yakalıyor.

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Foto - İş dünyasının kalbi İstanbul’da atacak! Gıda devlerine yeni ihracat fırsatları

3 ayrı B2B alanında yüz yüze ticaret imkânı F İstanbul’u klasik fuar modelinden ayıran en önemli özelliklerden biri, organizasyonun merkezine yüz yüze ikili iş görüşmelerini yerleştiren B2B modeli. Fuar kapsamında 3 ayrı B2B alanı, farklı alıcı ve katılımcı gruplarını doğrudan bir araya getirmek üzere kurgulandı. Bu alanlarda gerçekleştirilecek görüşmeler, genel networking anlayışından farklı olarak alıcı ve satıcı arasında planlanmış birebir ticari görüşmelere dayanıyor. F İstanbul’un geliştirdiği dijital altyapı sayesinde katılımcılar ve satın almacılar fuar başlamadan önce birbirlerini ve ürünleri inceleyebiliyor, uygun firmalarla eşleşebiliyor, görüşme talebi gönderebiliyor ve randevularını oluşturabiliyor. Fuar alanında ise bu dijital eşleşmeler, özel B2B alanlarında gerçekleştirilen yüz yüze iş görüşmelerine dönüşüyor. Böylece ticari görüşme süreci fuar kapıları açıldığında değil, fuar öncesinde dijital ortamda başlıyor; fuar sırasında fiziksel görüşmeyle devam ediyor. Dijital eşleştirme, randevu planlama ve fiziksel ikili görüşmeleri aynı yapı içerisinde buluşturan bu model, F İstanbul’u Türkiye’de öncü, uluslararası ölçekte ise benzerleri sınırlı olan B2B odaklı fuar organizasyonlarından biri haline getiriyor. F İstanbul bu yaklaşımıyla yalnızca kaç kişinin fuarı ziyaret ettiğine değil, doğru alıcının doğru üreticiyle kaç nitelikli ticari görüşme gerçekleştirdiğine odaklanan bir fuar modelini de ortaya koyuyor.

#6
Foto - İş dünyasının kalbi İstanbul’da atacak! Gıda devlerine yeni ihracat fırsatları

“Marketlerin Marketi” 22’yi aşkın ülkeden 50’den fazla küresel zincir marketin satın alma yöneticileri, fuar kapsamında İstanbul’a gelerek üretici ve tedarikçilerle doğrudan görüşmeler gerçekleştirecek. Bu güçlü satın almacı yapılanmasıyla “Marketlerin Marketi” kimliğini öne çıkaran F İstanbul, Türk gıda üreticilerine dünyanın farklı ülkelerindeki zincir marketlerin satın alma karar vericilerine doğrudan ulaşma imkânı sunuyor. Fuar alanında oluşturulan Buyers Lounge ve B2B görüşme alanlarında, üreticiler ile satın almacılar önceden planlanmış ikili iş görüşmelerinde bir araya gelecek. Böylece Türk üreticileri yalnızca ürünlerini sergilemekle kalmayacak; dünyanın farklı pazarlarında ürünlerinin raflara girmesine karar veren satın almacılarla doğrudan aynı masaya oturacak.

#7
Foto - İş dünyasının kalbi İstanbul’da atacak! Gıda devlerine yeni ihracat fırsatları

Dünyanın farklı pazarları İstanbul’da Türkiye’nin önemli ihracat pazarları arasında bulunan Irak ve Suriye ülke katılımlarıyla F İstanbul’da yer alırken onur ülkesi Özbekistan ise resmi bir heyet ve 70 firma ile fuara katılıyor. Bulgaristan, Çin, El Salvador, Hindistan, İran, Kırgızistan ve Mısır da ülke stantları ve üretici firmalarıyla F İstanbul 2026’da yerini alıyor. Farklı coğrafyalardan üreticilerin, ihracatçıların, ithalatçıların, distribütörlerin, toptancıların, gıda tüccarlarının ve satın almacıların aynı platformda buluşması, F İstanbul’u yalnızca Türk firmalarının dünyaya açıldığı bir fuar değil, farklı ülkeler arasında yeni ticaret bağlantılarının kurulduğu uluslararası bir buluşma noktası haline getiriyor. Üretimden rafa gıda endüstrisinin tüm değer zinciri aynı çatı altında F İstanbul, nihai gıda ürünlerinin yanı sıra gıda endüstrisinin üretim altyapısını oluşturan teknoloji ve çözümleri de aynı fuar çatısı altında buluşturuyor. İşlenmiş gıda, içecek, şekerleme, atıştırmalık, kuru meyve ve gıda katkı maddelerinden; gıda işleme makineleri, ambalaj sistemleri ve üretim teknolojilerine kadar geniş bir ürün grubunun sergilendiği fuar, ziyaretçilere sektörün tüm tedarik zincirini tek organizasyonda inceleme imkânı sağlıyor. Bu yapısıyla F İstanbul, hem nihai ürün satın almacılarına hem de üretim kapasitesini geliştirmek isteyen sanayicilere yönelik kapsamlı bir ticaret ortamı sunuyor. Ticaret Bakanlığı’ndan “Prestijli Fuar” desteği 25 yılı aşkın fuarcılık deneyimiyle So Fuar tarafından organize edilen F İstanbul, T.C. Ticaret Bakanlığı Prestijli Fuar Desteği kapsamında yer alıyor. Katılımcı yerli firmalar, ilgili şartlar kapsamında sağlanan devlet desteğinden yararlanarak uluslararası pazarlara açılma ve yeni alıcılarla buluşma fırsatı elde ediyor.

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