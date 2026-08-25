İş dünyasının kalbi İstanbul’da atacak! Gıda devlerine yeni ihracat fırsatları

Dünyanın farklı pazarları İstanbul’da Türkiye’nin önemli ihracat pazarları arasında bulunan Irak ve Suriye ülke katılımlarıyla F İstanbul’da yer alırken onur ülkesi Özbekistan ise resmi bir heyet ve 70 firma ile fuara katılıyor. Bulgaristan, Çin, El Salvador, Hindistan, İran, Kırgızistan ve Mısır da ülke stantları ve üretici firmalarıyla F İstanbul 2026’da yerini alıyor. Farklı coğrafyalardan üreticilerin, ihracatçıların, ithalatçıların, distribütörlerin, toptancıların, gıda tüccarlarının ve satın almacıların aynı platformda buluşması, F İstanbul’u yalnızca Türk firmalarının dünyaya açıldığı bir fuar değil, farklı ülkeler arasında yeni ticaret bağlantılarının kurulduğu uluslararası bir buluşma noktası haline getiriyor. Üretimden rafa gıda endüstrisinin tüm değer zinciri aynı çatı altında F İstanbul, nihai gıda ürünlerinin yanı sıra gıda endüstrisinin üretim altyapısını oluşturan teknoloji ve çözümleri de aynı fuar çatısı altında buluşturuyor. İşlenmiş gıda, içecek, şekerleme, atıştırmalık, kuru meyve ve gıda katkı maddelerinden; gıda işleme makineleri, ambalaj sistemleri ve üretim teknolojilerine kadar geniş bir ürün grubunun sergilendiği fuar, ziyaretçilere sektörün tüm tedarik zincirini tek organizasyonda inceleme imkânı sağlıyor. Bu yapısıyla F İstanbul, hem nihai ürün satın almacılarına hem de üretim kapasitesini geliştirmek isteyen sanayicilere yönelik kapsamlı bir ticaret ortamı sunuyor. Ticaret Bakanlığı’ndan “Prestijli Fuar” desteği 25 yılı aşkın fuarcılık deneyimiyle So Fuar tarafından organize edilen F İstanbul, T.C. Ticaret Bakanlığı Prestijli Fuar Desteği kapsamında yer alıyor. Katılımcı yerli firmalar, ilgili şartlar kapsamında sağlanan devlet desteğinden yararlanarak uluslararası pazarlara açılma ve yeni alıcılarla buluşma fırsatı elde ediyor.