  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
25 Ağustos 1982: Abdülbaki Gölpınarlı'nın vefatı (Öğretmen/Yazar) Sahada diş geçiremeyen ABD doları silah olarak devreye soktu! 25 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi Çeteler dehşet saçtı! 43 kişi hayatını kaybetti Hürmüz Boğazı’nda kontrol resti! Hegseth’ten İran’a saldırı uyarısı Yasa dışı bahise darbe! Çok sayıda kişi tutuklandı Trump yönetimi ava çıktı! 200 bin kişiyi göndermek istiyorlar Tansiyon dinmek bilmiyor! Husilere ateş püskürdüler Kalleşler her yolu deniyor! DMM’den dış kaynaklı psikolojik harekât uyarısı Bakan Çiftçi'den kararlılık mesajı! "Terörsüz Türkiye hedefinden taviz vermeyeceğiz!"
Teknoloji Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek! GÖKBEY’in ilk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı
Teknoloji

Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek! GÖKBEY’in ilk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek! GÖKBEY’in ilk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmeye hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri "T-625 GÖKBEY" için görev alan ilk uçuş ekibinin eğitimlerini tamamladığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Milli havacılığımızda tarihi bir adım daha. Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopterimiz T-625 GÖKBEY için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz, zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten."

Paylaşımda, eğitim alan ekibin fotoğrafı da yer aldı.

Dışa bağımlılık tamamen bitiyor: Gökyüzüne damga vuracak toplam 83 Gökbey, Emniyet’e teslim ediliyor
Dışa bağımlılık tamamen bitiyor: Gökyüzüne damga vuracak toplam 83 Gökbey, Emniyet’e teslim ediliyor

Gündem

Dışa bağımlılık tamamen bitiyor: Gökyüzüne damga vuracak toplam 83 Gökbey, Emniyet’e teslim ediliyor

Savunmada ezber bozan hamle: Dünyada 5 firmanın yapabildiği teknoloji KAAN’dan sonra Hürjet ve Gökbey'de
Savunmada ezber bozan hamle: Dünyada 5 firmanın yapabildiği teknoloji KAAN’dan sonra Hürjet ve Gökbey'de

Teknoloji-Bilişim

Savunmada ezber bozan hamle: Dünyada 5 firmanın yapabildiği teknoloji KAAN’dan sonra Hürjet ve Gökbey'de

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23