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Danimarka başbakanını şok eden mesaj! Hepsini tek tek ifşa etti!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Danimarka başbakanını şok eden mesaj! Hepsini tek tek ifşa etti!

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya üzerinden kendisine gelen güzellik tavsiyelerine tepki gösterdi.

#1
Foto - Danimarka başbakanını şok eden mesaj! Hepsini tek tek ifşa etti!

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya ziyarette bulunan 48 yaşındaki Danimarka Başbakanı Frederiksen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, estetik cerrahının kendisine ulaşarak burnunun üzerindeki küçük lekeyi düzeltme teklifinde bulunduğunu açıkladı.

#2
Foto - Danimarka başbakanını şok eden mesaj! Hepsini tek tek ifşa etti!

Dış görünüşü ile ilgili uzun zamandır mesaj alan Başbakan Frederiksen dişleri ve saçlarıyla ilgili gelen eleştirilere de sessiz kalmadı.

#3
Foto - Danimarka başbakanını şok eden mesaj! Hepsini tek tek ifşa etti!

BEDENİNE YÖNELİK ELEŞTİRLERE TEPKİ GÖSTERDİ Burnundaki beni aldırması ve botoks yaptırması yönünde son dönemlerde sık sık tavsiye almaya başladığını söyledi.

#4
Foto - Danimarka başbakanını şok eden mesaj! Hepsini tek tek ifşa etti!

Kendisine gönderilen mesajların ekran görüntüsünü alarak paylaşan Danimarka Başbakanı bedeninden memnun olduğunu belirterek herhangi bir işleme ihtiyaç duymadığını ifade etti.

#5
Foto - Danimarka başbakanını şok eden mesaj! Hepsini tek tek ifşa etti!

2019 yılında başbakanlık görevini üstlenen Frederiksen ülkenin ikinci kadın başbakanı olduğunu belirterek bedenini olduğu gibi kabul ettiğini ve dış görünüşü hakkında yorum yapılmamasını kamuoyundan rica etti.

#6
Foto - Danimarka başbakanını şok eden mesaj! Hepsini tek tek ifşa etti!

GÜZELLİK TAVSİYELERİNE İHTİYAÇ DUYMADIĞINI BELİRTTİ Başbakan, istenmeyen güzellik tavsiyelerinin kendisinde öfke yarattığını belirterek küçük farklılıkların insanların doğal görünüşünün bir parçası olduğunu ifade etti.

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