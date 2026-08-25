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Yeni trafik levhası çıktı! Bakın ne anlama geliyor!

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Yeni trafik levhası çıktı! Bakın ne anlama geliyor!

Trafik kurallarına azami dikkat eden Avrupa'da son yıllarda görülmeye başlayan yeşil çerçeveli tabelalar merak konusu oldu. Peki bu tabela ne anlama geliyor?

#1
Foto - Yeni trafik levhası çıktı! Bakın ne anlama geliyor!

Avrupa'nın bazı ülkelerinde sürücülerin dikkatini çeken yeni bir trafik tabelası uygulanmaya başladı.

#2
Foto - Yeni trafik levhası çıktı! Bakın ne anlama geliyor!

Kırmızı ve yeşil tabelanın farkı ne? Geleneksel kırmızı çerçeveli hız limitleri, uyulması zorunlu yasal kuralları ifade ediyor ancak yeşil çerçeveli tabelalar ise farklı bir mesaj veriyor. Bu işaretlerde belirtilen hız, sürücülere “Bu yol için güvenli kabul edilen hız bu” anlamında bir öneri sunuyor. Yani tabelada yazan hız, yasal bir sınır olarak uygulanmıyor.

#3
Foto - Yeni trafik levhası çıktı! Bakın ne anlama geliyor!

Yeşil çerçeveli hız tabelaları neden kullanılıyor? Avrupa Birliği'nin trafik güvenliği verilerine göre, özellikle şehir içi kazalarının başlıca nedenlerinden biri aşırı hız. Yaya ve bisikletlilerin güvenliğini artırmak isteyen birçok ülke, sürücü davranışlarını değiştirmeye yönelik alternatif yöntemleri test ediyor.

#4
Foto - Yeni trafik levhası çıktı! Bakın ne anlama geliyor!

Son yıllarda bazı bölgelerde araçların hızına göre gülen ya da üzgün yüz gösteren dijital ekranlar kullanılmaya başlanmıştı.

#5
Foto - Yeni trafik levhası çıktı! Bakın ne anlama geliyor!

Yeşil çerçeveli hız tabelaları da aynı yaklaşımın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu tabelalar sürücülere zorunlu bir kural dayatmıyor; bunun yerine güvenli hız konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

#6
Foto - Yeni trafik levhası çıktı! Bakın ne anlama geliyor!

Hangi Ülkelerde Kullanılıyor? Yeşil çerçeveli hız tabelaları şu an için başta Birleşik Krallık olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde kullanılmaya başlandı. İspanya ve Fransa da benzer uygulamaları pilot projeler kapsamında hayata geçirmeye hazırlanıyor./ kaynak: yenişafak

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