Yeni trafik levhası çıktı! Bakın ne anlama geliyor!

Kırmızı ve yeşil tabelanın farkı ne? Geleneksel kırmızı çerçeveli hız limitleri, uyulması zorunlu yasal kuralları ifade ediyor ancak yeşil çerçeveli tabelalar ise farklı bir mesaj veriyor. Bu işaretlerde belirtilen hız, sürücülere “Bu yol için güvenli kabul edilen hız bu” anlamında bir öneri sunuyor. Yani tabelada yazan hız, yasal bir sınır olarak uygulanmıyor.