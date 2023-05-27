Defne yaprağının faydaları nelerdir? Talep yağıyor, resmen sağlık hizmeti veriyor: Bu yaprağı kıyafetin cebine koyunca...

Latincesi Laurus Nobilis olarak bilinen defne bitkisi yaygın olarak Akdeniz ve Avrupa’nın güney bölgelerinde yetişmektedir. Özellikle yemeklere harika bir tat katan Defne yaprağı hoş koku ve aroması ile birçok kişinin severek kullandığı bir bitkidir. Defne yaprakları eski zamanlardan beri karaciğer, mide ve böbrekle ilgili sorunları tedavi etmek için kullanılmıştır. Şimdi, defne yaprağının sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Defne yaprağının faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

Ülkemizde Bursa, İstanbul, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Balıkesir, Antalya, Rize, Muğla, Trabzon, Mersin, İzmir, Maraş ve Yalova'da yetiştirilir.

Defne yaprağının en önemli özelliği kendine has kokusu ve aromasıdır. Keskin kokusu nedeni ile özellikle et yemeklerinde ve balık marine yapımında kullanılan defne yaprağı, balık çorbası ve pilavlara da eklenir. Hindi ve tavuk haşlaması yapıldığında tencere dibine konularak tavuğun ve hindinin etsi kokusunu alır.

Defne yaprağı aynı zamanda halk arasında bitkisel tedavi için de kullanılır. Taze olarak toplanan defne yaprakları kaynatılarak vücut ve saç yıkamasında kullanılır. Ayrıca civanperçemi ile birlikte kaynatılıp çay olarak tüketilir. Toz haline getirilen defne yaprağı ile merhem yapılır.

Tarihte yemeklere lezzet katmak ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan defne yaprakları, sindirim sağlığının, solunum koşullarının, saç sağlığının, kalp sağlığının iyileştirilmesi, kanserin önlenmesi, kaygı ve stresin azaltılması, diyabet yönetimine yardımcı olmak gibi pek çok fayda için kullanılmıştır.

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Defne yaprağının kurusu ya da tazesi ile hazırlanan defne yaprağı çayı hazımsızlığı önler ve mideyi rahatlatır.

İçeriğinde yer alan antioksidan bileşenler vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Nezle ve grip gibi soğuk algınlığı enfeksiyolarına karşı vücudun mücadelesini destekler. Ateş düşürücü özelliği vardır ve baş ağrısına iyi gelir.

Saçlar için kullanılan defne yaprağı suyu saç derisini besler ve ölü deriden arındırarak kepeklenmeyi önler. Defne yaprağı saça nasıl uygulanır? 2 litre suyun içerisine 1-2 adet defne yaprağı eklenir ve kaynatılıp soğutulduktan sonra saçın son durulama suyuna eklenerek yıkanır.

Defne yaprağı cilt bakımı konusunda da kullanılır. Cilt için oldukça yararlı olan defne yaprağı cilde nasıl uygulanır? Defne yaprağı kaynatılarak hazırlanan su ciltte tonik olarak kullanıldığında sivilce oluşumunu engeller ve güneş lekelerini azaltır.

Defne yaprakları kurutulup toz haline getirilip açık yaralara kullanılır. Açık yaraların enfeksiyon kapma riskini önler.

Defne yaprağı ile ilgili en çok merek edilen ise defne yaprağı çayı zayıflatır mı sorusudur. Defne yaprağı çayı antioksidan olduğu için metabolizmayı arttırıcı özelliğe sahiptir. Bu nedenle defne yaprağı zayıflama diyetlerine yardımcıdır.

Defne yaprağı kullanılarak hazırlanan defne yaprağı sabunu pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Defne yaprağını ağzınızda çiğneyerek ağız içi yaralarınızdan ve aftlardan kurtulabilirsiniz. Diş ağrınız için 1 çay bardağı sirke ile 2-3 adet defne yaprağını kaynatarak ağız gargarası hazırlayabilirsiniz.

Güveler kabusunuz olmasın! Bu yaprağı kıyafetin cebine koyunca...

Dolaplarda yer eden ve kıyafetlerimizin delik deşik olmasına neden olan güveler, özellikle kış ve sonbahar mevsimlerinde kullandığımız kıyafetler için kabustur. Kıyafetleri kemiren ve deliklerin oluşmasına neden olan güvelerden kurtulmak için evlerde kullanabileceğiniz bazı doğal yöntemler var.

Dolaplarda bekletilen kıyafetlerin korkulu rüyası güveler artık çok sevdiğiniz kıyafetlerinize zarar veremeyecek. Güveler yüzünden atmak zorunda kaldığınız delik deşik olan kıyafetlerinizi kurtarmak için yapmanız gereken ise oldukça basit.

Defne yaprağı: Defne yaprağı da biberiye gibi güvelerin sevmediği kokular yayan bir bitkidir. Defne yapraklarını kıayfetlerinizi korumak için ezerek toz halinde ya da direkt olarak yaprak şeklinde kıyafetlerinizin ceplerine bırakabilirsimniz. Dilerseniz defne yapraklarını direkt olarak dolaplarınıza da asabilirsiniz.

DEFNENİN İÇİNDE YER ALAN VİTAMİN VE MİNERALLER

100 g defne yaprağında aşağıdakiler bulunur:

Su: 5.44 g

Enerji: 313 kcal

Protein: 7.61 mg

Toplam yağ: 8.36 g

Karbonhidrat: 74.97 g

Lif: 26.3 g

Kalsiyum: 834 mg

Demir: 43 mg

Magnezyum: 120 mg

Fosfor: 113 mg

Potasyum: 529 mg

Sodyum: 23 mg

Çinko: 3.7 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 46.5 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0.42 mg

Niasin: 2,01 mg

B-6 Vitamini: 1.74 mg

Folat, DFE: 180 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 309 µg

A Vitamini, İÜ: 6185 İÜ

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

Yağ asitleri, toplam doymuş: 2.28 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 1.64 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 2.29 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

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