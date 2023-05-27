Öksürüğe ve bulaşıcı hastalıklara şifa için hurma sirkesi evde nasıl yapılır? Bunu herkes yaptı! Sonuçları süper etki etti!

Besleyici ve şifa deposu olan hurmanın sirkesi de vücudu bulaşıcı hastalıklardan koruyor. Hurmanın içindeki meyve şekerinin yoğunluğundan dolayı, sirkesinin tadı da diğer sirkelere göre farklıdır. Elma ya da üzüm sirkesi kadar keskin tada sahip olmayan hurma sirkesi, onlara nazaran daha tatlı ve hafif bir lezzeti vardır. Peki, hurma sirkesi nasıl yapılır?

Bulaşıcı Hastalık: Bir mikroorganizma veya onun toksik ürünlerine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıktır. Etkenin, bir enfekte kişiden, hayvandan veya rezervuardan; hayvan konak, vektör veya cansız çevre aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak bir duyarlı konağa geçişiyle oluşur.

Öksürüğün pek çok nedeni olabilir. Nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi hastalıklar kuru öksürüğe neden olabilir. Öksürüğün en yaygın nedeni, öksürüğün soğuk algınlığının, Covid-19'un veya gribin bir parçası olduğu viral enfeksiyondur.

HURMA SİRKESİ TARİFİ

Aktardan veya marketten alınan kuru hurmalar önce temizlenir. Temizlenen hurmalar büyük cam bir kavanozun içine konur. Kavanozun içine, dörtte birini dolduracak kadar hurma konulmalıdır. Kavanoz, ağzına kadar dolmayacak şekilde içme suyuyla doldurulur ve tülbentle örtülerek 40 gün kadar ışık almayan bir ortamda bekletilir. Ardından sirke süzülerek aynı kavanoza tekrar doldurulur ve karanlık bir ortamda saklanır.

HURMA SİRKESİNİN FAYDALARI

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Arabistan’da hurma sirkesi, çok değerli bir içecektir ve vücuda kazandırdığı onca faydası sebebiyle, ‘gençlik iksiri’ olarak ifade edilmektedir.

Hurma sirkesini ılık suya ekleyip içmek, iştahınızı kontrolde tutmaya ve açlığı bastırmaya yardım eder.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için, hücrelerin hasar görmesine ve kanser hastalığına karşı koruyucudur.

Düzenli olarak bu sirkeyi tüketen bireylerin vücutlarında toksin atılımı gerçekleşir.

Mide iltihaplanmalarını önler.

Kabızlığa karşı birebirdir.

İçeriğindeki yoğun potasyum ve demir sayesinde kansızlık için iyi bir şifa kaynağıdır.

Sabahları aç karnına içilen hurma sirkesi, mevsimsel bulaşıcı hastalıklardan korunmaya yardım eder.

Geçmeyen öksürüğün giderilmesinde, boğazı rahatlatmada iyi bir tedavi yöntemidir. Ayrıca güçlü bir balgam söktürücüdür.

Hurmanın Yararları

Besleyici. Hurma, özellikle kurutulmuş olarak tüketildiğinde yüksek besleyiciliğe sahiptir.

Lif Kaynağı Hurma, yüksel lif barındıran bir meyvedir.

Antioksidan Etki.

Beyin Sağlığı

Kalp Sağlığı

Kemik Güçlendirici.

Kansızlık Tedavisi.

Alerji Karşıtı

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Kuru öksürüğe öksürüğe ne iyi gelir?

Ilık su, bitki çayı ya da sıcak içecekler tüketmek öksürüğe neden olan bölgeyi ıslak ve sıcak tutarak kuru öksürüğün azalmasına ve oluşan ağrının giderilmesine yardımcı olur. Buhar Solumak: Havayı nemlendirmek gibi buhar solumak da boğazın nemlenmesine yardımcı olur.

Öte yandan uzmanlar öneriyor:

Son günlerde yaşanan hava durumunu nedeniyle, özellikle okula giden çocukların yaşadığı öksürüğe çare var.

Tıpkı bir çam ağacı gibi reçine salgılayan günlük ağacından elde edilen akgünlük sakızı, öksüren çocukların öksürüğünü kesmek için, antiseptik, mide yaralarını iyileştirici, balgam söktürücü, kuvvet verici gibi özelliklere sahip.

Hem ağızda çiğnenerek, hem de cezvede yakılıp tüketilebilen akgünlük sakızı ile ilgili olarak gazetemize özel bilgiler veren Aktar Orhun Özfidancı, “Akgünlük sakızı özellikle öksüren çocuklarda kullanılıyor ve fayda sağladığını hep birlikte görüyoruz. Ağızda çiğnenerek de tüketilebilen bu sakızın acımsı bir tadı var. Biz genel olarak yakılarak tüketilmesini öneriyoruz bu yüzden. Çocuğu öksüren annelere önerimiz bir tatlı kaşığı bu sakızdan cezveye bir tatlı kaşığı koyup, cezvenin altını kısık ateşe alarak üzerine tıpkı bir kapak gibi pamuk koyup bu sakızı yakıp dumanını pamuğa çekmesinin ardından, o pamuğu gece yatarken ılık şekilde çocuğun göğsüne koyup yatırmaları şeklinde oluyor. üç gün boyunca bu bitkisel tedavinin ardından öksürüğün azaldığını kendi gözleri ile de görebilecekler” şeklinde konuştu.

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