Debi yükseldi! Gökbük Kanyonu’nda görsel şölen
Muğla’da etkili olan yoğun yağışların ardından Menteşe ilçesindeki Gökbük Kanyonu’nda su debisi yükselirken kanyon ve şelalelerde dikkat çeken manzaralar oluştu.
Muğla genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından Menteşe ilçesindeki Gökbük Kanyonu’nda su seviyesi kısa sürede yükseldi.
Tedbirli davranmak önemli
Menteşe'nin Akbük Koyu'na yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan Gökbük Kanyonu'nda, yağışlarla birlikte kanyonlardan gelen suların gür ve kuvvetli şekilde aktığı gözlemlendi. Dere yatakları ve şelale geçişlerinde suyun debisinin artmasıyla birlikte ortaya etkileyici manzaralar çıktı. Doğaseverler ve bölgeyi ziyaret etmeyi planlayanların, güvenlik uyarılarını dikkate alarak kanyon geçişlerinden kaçınmaları ve su seviyeleri normale dönene kadar tedbirli davranmaları istendi.