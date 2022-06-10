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Siyaset Davutoğlu'nun il başkanı vatandaşa hakaret etti, ortalık karıştı!
Siyaset

Davutoğlu'nun il başkanı vatandaşa hakaret etti, ortalık karıştı!

Malatya’da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na tepki gösteren bir vatandaşa, partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın ‘çakal’ ifadesiyle hitap ettiği iddiası gerginliğe neden oldu. Vatandaşlar İl Başkanı'nın üzerine yürürken, Davutoğlu apar topar camiye götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 17:04:00 - 2022-06-10 18:20:28
Davutoğlu'nun il başkanı vatandaşa hakaret etti, ortalık karıştı!

Malatya’da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na tepki gösteren bir vatandaşa, partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın ‘çakal’ ifadesiyle hitap ettiği iddiası gerginliğe neden oldu. Vatandaşlar İl Başkanı'nın üzerine yürürken, Davutoğlu apar topar camiye götürüldü.

Bir dizi programa katılmak üzere Malatya’ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, ziyaret sırasında bir vatandaşın, "AK Parti’den ayrılmayacaktınız" çıkışına Davutoğlu, "Ben ayrılmadım ihraç edildim” diyerek cevap verirken, araya giren Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın vatandaşa hitaben ‘çakal’ ifadesini kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Üzerine yürüdüler
Birçok vatandaş Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan’ın üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü.

Cami etrafında toplanan vatandaşların ''Sana hakkımızı helal etmiyoruz” diye tepkisinin devam ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı.

Davutoğlu’nu Şire Pazarı ziyaretinde yuhaladılar
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya’da kayısı pazarını ziyareti sırasında bazı vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

2 günlük Malatya ziyaretinde kentteki kayısı pazarı olarak bilinen Şire Pazarı’nı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada bazı vatandaşların protestosu ile karşılaştı.
Bir kayısıcı esnafının Davutoğlu’na kayısı hediye ederek, AK Parti döneminde yüzde 49 ile başbakan seçildiğinde bu oyun kimin olduğunu sorması ile ortam gerildi. Esnaf ile Davutoğlu arasında hararetli geçen tartışmanın ardından bir gurup vatandaş da Ahmet Davutoğlu’nu yuhalayarak tepkisini dile getirdi.
Bu sırada partililerle vatandaşlar arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı. Polislerin araya girmesi ile gerginlik büyümeden sonlandırıldı.

 

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Yorumlar

Neron11

Hiç kimse beni erdoğan ve ak parti aleyhinde konuşurken görmeyecek diyen biri vardı, şimdi hangi yüzle dolaşıyor hayret, ama vatandaş gerekli cevabı veriyor yüzsüze.
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