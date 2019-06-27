0553 313 94 23

Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti

Yeni parti kuracağı iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Yeni kulis bilgilerine göre, Davutoğlu'nun Babacan'a yeni parti konusunda dikkat çeken bir teklifte bulunduğu ancak bu teklifin Gül ve Atalay tarafından kabul görmediği öğrenildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 22:08
Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti

Son yılların en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden olan Ali Babacan’ın parti kurmasına yönelik tartışmalar, İstanbul yerel seçimlerinin tekrarı neticesinde ivme kazandı.

Euro News'in haberine göre; son yılların en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden olan Ali Babacan’ın parti kurmasına yönelik tartışmalar, İstanbul yerel seçimlerinin tekrarı neticesinde ivme kazandı.

'Mütedeyyin demokratlar' Babacan ve kurmayları siyasi arenaya dönüş yapıyor. AK Parti’de önemli pozisyonlarda yöneticilik yapmış isimleri de bünyesinde barındıran oluşum dış politikada 2007 dönemine atıfta bulunarak; kendini merkezde tanımlayanlara, merkez sola, muhafazakâr kesime ve liberallere çatı olmayı hedefliyor.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile kurmaylarının AK Parti’den ayrılarak merkezde kurdukları oluşumun partileşmesi sürecinde sona gelindi. Davutoğlu ile Babacan temaslarını sürdürseler de henüz birlikte hareket etmek adına bir irade sergilenmiş değil.

Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a teklif

Davutoğlu’nun ekibinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili Euronews’e Ahmet Davutoğlu’nun Ali Babacan’a “Sen Genel Başkan ol, Abdullah Gül ve ben de senin yardımcın pozisyonunda olalım” teklifinde bulunduğunu, Babacan’ın teklife olumlu yaklaşsa da Gül’ün bunu reddettiğini kaydetti.

Bunun üzerine Davutoğlu’nun Babacan’a “O halde sen partiyi kur, Abdullah Gül ve ben destek açıklaması yapalım” önerisini getirdiği, ancak bu teklife de Babacan’ın ekibinde yer alan önemli isimlerden Beşir Atalay’ın sıcak bakmadığı belirtildi.

Siyasal İslam'dan uzakta, merkezde bir oluşum

Ali Babacan'ın ekibinden ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, Ahmet Davutoğlu’nun yayımladığı manifestoya tüm kurmayların destek verdiklerini, Davutoğlu ile Babacan’ın aile dostu olduklarını ve her hafta görüştüklerini belirtti.

Yetkili, Davutoğlu ile aynı ekipte buluşulamamasının nedenini Babacan'ın ekibindeki kimi isimlerin Davutoğlu ile hareket edilirse merkezde bir parti görünümünden uzaklaşarak, siyasal İslam’ı mesnet aldıklarını şeklinde yanlış bir izlenim vermekten endişelenmeleri olarak açıkladı.

Yeni oluşumun mahiyeti için de değerlendirmelerde bulunan yetkili; devletin geleneksel rejimi ile sıkıntısı olmayan, serbest piyasa ekonomisinin gerekliliklerini yerine getirmeyi hedefleyen, devletin özerkleşmiş kurumlarının kurumsallıklarının devamını önemseyen ve tek adam ile değil kolektif bir akılla yönetimi merkeze oturtan bir anlayışla yol aldıklarını belirtti.

Ali Babacan kimlerle yol alacak?

Edinilen bilgilere göre, Ak Parti’de yönetiminin ve politikaların belirlenmesinin tek kişinin iradesinde olmasına eleştirel yaklaşan yeni parti 5’li komisyon aracılığı ile yönetilecek. 5’li Komisyon Abdullah Gül, Beşir Atalay, Fehmi Koru, Sadullah Ergin ve Haşim Kılıç’tan oluşacak. Ali Babacan’ın 5’li Komisyonun sözcülüğünü üstlendiği öğrenildi.

23 Haziran'da oy kullanmadan önce “Umarım her şey ülkemiz için güzel olur” diyerek dikkatleri üzerine çeken Abdullah Gül’ün desteğini arkasına alan Babacan’ın ekibinde eski Bakanlardan Hüseyin Çelik ve Nihat Ergün’ün de kurucu olarak yer alacağı öğrenildi.

Siyasetin tecrübeli isimlerinin uzun süredir AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’a ulusal ve uluslararası konularda eleştirel yaklaştıkları ama rahatsızlıklarını yüksek sesle dillendirmedikleri biliniyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 22:08
  1. İstanbul
  2. Ali Babacan
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • Ekrem kanpolatEkrem kanpolat39 dk önce
    Bu güne kadar ne işe yaradılarki
  • SadiSadi45 dk önce
    Başkanlık sisteminde baraj sorunu yok, Ak Partiden %5 oy kopartsalar 30 vekil gider, %5 oyda Refah partisi kopartsa 30 vekilde ordan gider.
  • CanerCaner51 dk önce
    Bilderberg toplantısında eski toplantı muvadimi Babacan'ı mı kurtarıcı olarak secmis haham baslar :)
  • OsmanOsman52 dk önce
    Haysiyetsizler,
  • avbavb59 dk önce
    sizi tırşikçiler sizi

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakanlıktan saldırı açıklaması!
  1. Bakanlıktan saldırı açıklaması!
  2. Çin ve Güney Kore liderleri G20..
  3. Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye rejim..
  4. Hakan Atilla kimdir, nereli, ve kaç..
  5. Rıza Kayaalp, ikinci düğününü..
  6. Ülkede maden çöktü! Onlarca kişi öldü
  7. Nöbette silahı kazara ateş alan asker..
  8. LGS tercihlerinde sıralama önemli mi?..
  9. 'Nerdesin aşkım' diye zırvalayan..
  10. İzmir'de iş yerine silahlı saldırı: 4..
  11. GÜNCELLEME- Kerkük'te bombalı..
  12. Başkan Tekin’e hediye edilen kutlama..
  13. ABD Ticaret Müsteşarlığının İZTO'daki..
  14. Yeni Başkan, Nurettin Oydu oldu
  15. Geri dönüşüm deposunda yangın
  16. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
  17. Hakkari’de 1 asker kaza kurşunu ile..
  18. "1. Malatya Kayısı Festivali" başladı
  19. "Irak'ta idama ve müebbete mahkum..
  20. New York'ta küresel ısınmayla mücadele..
  21. El Salvador'dan ABD sınırında ölen..
  22. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
  23. Fransa'da cami önünde silahlı saldırı
  24. Irak petrol ihracatını Türkiye ve..
  25. Genç öğretmeni öldürdü, annesini ve..
  26. Kerkük’teki patlamalarda 1 kişi öldü
  27. İkiziyle yer değiştirip cezaevinden..
  28. Bakan Selçuk'tan öğretmenlere "semaver..
  29. Musul’daki fabrika yangınında ölü..
  30. Esed rejiminden Türk gözlem noktasına..
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

Günün Karikatürü

28 Haziran 2019
İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!