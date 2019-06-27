Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti

Son yılların en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden olan Ali Babacan’ın parti kurmasına yönelik tartışmalar, İstanbul yerel seçimlerinin tekrarı neticesinde ivme kazandı.

Euro News'in haberine göre; son yılların en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden olan Ali Babacan’ın parti kurmasına yönelik tartışmalar, İstanbul yerel seçimlerinin tekrarı neticesinde ivme kazandı.

'Mütedeyyin demokratlar' Babacan ve kurmayları siyasi arenaya dönüş yapıyor. AK Parti’de önemli pozisyonlarda yöneticilik yapmış isimleri de bünyesinde barındıran oluşum dış politikada 2007 dönemine atıfta bulunarak; kendini merkezde tanımlayanlara, merkez sola, muhafazakâr kesime ve liberallere çatı olmayı hedefliyor.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile kurmaylarının AK Parti’den ayrılarak merkezde kurdukları oluşumun partileşmesi sürecinde sona gelindi. Davutoğlu ile Babacan temaslarını sürdürseler de henüz birlikte hareket etmek adına bir irade sergilenmiş değil.

Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a teklif

Davutoğlu’nun ekibinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili Euronews’e Ahmet Davutoğlu’nun Ali Babacan’a “Sen Genel Başkan ol, Abdullah Gül ve ben de senin yardımcın pozisyonunda olalım” teklifinde bulunduğunu, Babacan’ın teklife olumlu yaklaşsa da Gül’ün bunu reddettiğini kaydetti.

Bunun üzerine Davutoğlu’nun Babacan’a “O halde sen partiyi kur, Abdullah Gül ve ben destek açıklaması yapalım” önerisini getirdiği, ancak bu teklife de Babacan’ın ekibinde yer alan önemli isimlerden Beşir Atalay’ın sıcak bakmadığı belirtildi.

Siyasal İslam'dan uzakta, merkezde bir oluşum

Ali Babacan'ın ekibinden ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, Ahmet Davutoğlu’nun yayımladığı manifestoya tüm kurmayların destek verdiklerini, Davutoğlu ile Babacan’ın aile dostu olduklarını ve her hafta görüştüklerini belirtti.

Yetkili, Davutoğlu ile aynı ekipte buluşulamamasının nedenini Babacan'ın ekibindeki kimi isimlerin Davutoğlu ile hareket edilirse merkezde bir parti görünümünden uzaklaşarak, siyasal İslam’ı mesnet aldıklarını şeklinde yanlış bir izlenim vermekten endişelenmeleri olarak açıkladı.

Yeni oluşumun mahiyeti için de değerlendirmelerde bulunan yetkili; devletin geleneksel rejimi ile sıkıntısı olmayan, serbest piyasa ekonomisinin gerekliliklerini yerine getirmeyi hedefleyen, devletin özerkleşmiş kurumlarının kurumsallıklarının devamını önemseyen ve tek adam ile değil kolektif bir akılla yönetimi merkeze oturtan bir anlayışla yol aldıklarını belirtti.

Ali Babacan kimlerle yol alacak?

Edinilen bilgilere göre, Ak Parti’de yönetiminin ve politikaların belirlenmesinin tek kişinin iradesinde olmasına eleştirel yaklaşan yeni parti 5’li komisyon aracılığı ile yönetilecek. 5’li Komisyon Abdullah Gül, Beşir Atalay, Fehmi Koru, Sadullah Ergin ve Haşim Kılıç’tan oluşacak. Ali Babacan’ın 5’li Komisyonun sözcülüğünü üstlendiği öğrenildi.

23 Haziran'da oy kullanmadan önce “Umarım her şey ülkemiz için güzel olur” diyerek dikkatleri üzerine çeken Abdullah Gül’ün desteğini arkasına alan Babacan’ın ekibinde eski Bakanlardan Hüseyin Çelik ve Nihat Ergün’ün de kurucu olarak yer alacağı öğrenildi.

Siyasetin tecrübeli isimlerinin uzun süredir AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’a ulusal ve uluslararası konularda eleştirel yaklaştıkları ama rahatsızlıklarını yüksek sesle dillendirmedikleri biliniyordu.