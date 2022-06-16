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Siyaset Davutoğlu'na mikrofon bile dayanamadı! Konuşma sırasında neye uğradığını şaşırdı
Siyaset

Davutoğlu'na mikrofon bile dayanamadı! Konuşma sırasında neye uğradığını şaşırdı

Partisinin Osmaniye teşkilatının 2. kuruluş yıl dönümü programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bozuk mikrofonla imtihan oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 16:52:00 - 2022-06-16 17:51:59
Davutoğlu'na mikrofon bile dayanamadı! Konuşma sırasında neye uğradığını şaşırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Osmaniye teşkilatının 2. kuruluş yıl dönümü programında bozuk mikrofonun azizliğine uğradı. Davutoğlu, ancak 3. mikrofon değişiminde konuşmasına devam edebildi.

Partisinin Osmaniye teşkilatının 2. kuruluş yıl dönümü programına katılmak üzere Osmaniye’ye gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, programın yapılacağı düğün salonunun önünde partililer tarafından karşılandı.

Düğün salonunda kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Davutoğlu, daha sonra yerine oturdu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İl Başkanı Mustafa Saygılı yaptı.

Konuşma sırasında mikrofonu bozuldu

Saygılı'nın konuşmasını bitirmesinin ardından kürsüye çıkan Davutoğlu, yaptığı selamlama sözlerinden sonra Mersin’de bir Yörük kadınla yaşadığı diyaloğu anlatmaya başladı. Tam bu sırada elindeki mikrofon bozulan Davutoğlu, çalışmayan mikrofona ses kontrolü için defalarca vurdu.

Kısa süreli yaşanan panik havasının ardından mikrofon değiştirildi. Bu sırada Ahmet Davutoğlu, mikrofonu bırakarak konuşmasına devam etmeye çalıştı.

Üç kez değişti

Üçüncü kez değişen mikrofonun çalışmasıyla Davutoğlu, konuşmasına kaldığı yerden devam edebildi.

 

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