Darüşşafaka Tekfen, Sinan Güler'i kadrosuna kattı



İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Sinan Güler'i kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Darüşşafaka Tekfen'e hoş geldin Sinan Güler!" ifadeleri kullanıldı. 35 yaşındaki oyun kurucu, geride kalan sezon Fenerbahçe Beko formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 27 maçta, 5,8 sayı, 2,3 asist ve 1,8 ribauntla, THY Avrupa Ligi'nde ise 14 müsabakada, 1,5 sayı, 0,6 asist ve 0.1 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

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