Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak.

İşe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecek.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 15.02.2021 – 19.02.2021 tarihleri arasında yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

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