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Ekonomi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak
Ekonomi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 16 kamu işçisi almı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 14:22:00 -
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak.

İşe  alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecek.

Başvurular   Türkiye   İş   Kurumu   (İŞKUR)   internet   sitesi   üzerinden   online   olarak 15.02.2021 – 19.02.2021 tarihleri arasında yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

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