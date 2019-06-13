Darıca Yaz Spor Okulları’nda kayıtlar devam ediyor

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar devam ediyor.

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları’na kayıtlar devam ediyor. 20 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecek olan kayıtlar için Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi ve Bağlarbaşı Kapalı Spor Salonu’na müracaat edilmesi gerekiyor. Bu yıl yaz spor okullarında futbol, karate basketbol, voleybol, jimnastik, eğlenceli atletizm ve badminton branşlarında uzman eğitici kadrosuyla eğitim verilecek. Ücretsiz düzenlenecek olan Yaz Spor Okullarına 06-14 yaş arası bütün herkes başvurabilecek.