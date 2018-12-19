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Darıca Gençlerbirliği tur için sahaya çıkacak

- Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Müjdat Yalman:"Deplasmandaki 2-2'lik iyi sonuç, rövanşa da yansısın istiyoruz"

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:58
Darıca Gençlerbirliği tur için sahaya çıkacak


KOCAELİ (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği, yarın Spor Toto Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Müjdat Yalman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk maçta Antalyaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak avantajlı bir skor elde ettiklerini hatırlattı.

Yarın takımın başında 3. maçına çıkacağını ifade eden Yalman, sakat ve cezalı futbolcuları bulunduğunu kaydetti.

Yalman, sahaya sağlam ve güçlü bir takımla çıkmak istediklerini dile getirerek, "Turu geçmek istiyoruz. Oyuncularımızın başarısının devam etmesini arzu ediyoruz. Futbolcularımız istekli ve arzulu ama oynayamacak futbolcular var. Deplasmandaki 2-2'lik iyi sonuç, rövanşa da yansısın istiyoruz. Bugün hava oldukça yağmurlu. Yarın da böylebir havada ve sahada mücadele edeceğiz. Sahada yarın en iyi 11 ile bulunmak istiyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı Uğur Daşdemir de ilk maçı deplasmanda oynamalarına rağmen 2-2 gibi avantajlı bir skorla döndüklerini anlatarak, takımdamaddi sıkıntılar bulunduğunu vurguladı.

Antalyaspor karşısında yarın iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini dile getiren Uğur, "Forma için elimizden geleni yapacağız. Allah izinverirse alnımızın akıyla maçı atlatırız. Skor ne olur, onu Allah bilir. Sezon başından beri formamız için mücadele ettik. Maddi anlamdakarşılığını pek alamadık ama görevimizi layığıyla yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:58
  1. Antalyaspor
  2. Darıca Gençlerbirliği
  3. Ziraat Türkiye Kupası

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