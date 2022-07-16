Darbeler eski dönemde kaldı
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 15 Temmuz’un önemini vurgulayarak, “Artık darbeler eski dönemde kaldı. Bundan sonra böyle şeyler yaşanmayacak” dedi.
Palandöken, 15 Temmuz’un milli iradenin yeniden dirilişini gösteren gün olduğunu söyledi. 15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet diledi, gazilere geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
Bu arada TESK tarafından dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı dağıtıldı. Bayrak dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.