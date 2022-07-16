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Ekonomi Darbeler eski dönemde kaldı
Ekonomi

Darbeler eski dönemde kaldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 15 Temmuz’un önemini vurgulayarak, “Artık darbeler eski dönemde kaldı. Bundan sonra böyle şeyler yaşanmayacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 17:10:00 -
Darbeler eski dönemde kaldı

Palandöken, 15 Temmuz’un milli iradenin yeniden dirilişini gösteren gün olduğunu söyledi. 15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet diledi, gazilere geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Bu arada TESK tarafından dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı dağıtıldı. Bayrak dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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