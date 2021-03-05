Darbeciler ABD’nin uşağı! ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in, dünyadaki bütün darbelerde parmaklarının olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düştü

Kendini dünyanın derebeyi zanneden ABD’den gelen ‘Darbe’ itirafı gündeme bomba gibi düştü. ABD’nin Demokrat Partili Dış İşleri Bakanı Antony Blinken’in, dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleşen darbeleri kast ederek, “Bu taktikleri geçmişte denedik. İyi niyetli olsalar da işe yaramadılar” sözleri, milletin silahını bizzat millete doğrultma küstahlığında bulunan cuntacıların Pentagon’dan idare edildiklerini gözler önüne serdi. 27 Mayıs 1960 Darbesi, 12 Mart 1971 darbe teşebbüsü, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat post modern darbesi ve son olarak FETÖ’cü 15 Temmuz darbe girişimlerini tamamında ABD’nin parmağının olduğu da resmen tescillendi. ABD’den aldıkları direktifle milli iradeyi ayaklar altına alan darbecilerin yüzlerindeki maske bizzat ağababaları tarafından düşürülmüş oldu. Tarihi itiraf hakkında Akit’e konuşan uluslararası ilişkileri uzmanları ve hukukçular, Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

Demokrasi düşmanlığının itirafı

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Derneği (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “ABD kendi çıkarlarına dokunan isimleri darbeler yoluyla indiriyordu. Bunu en fazla da Türkiye’de yaptı. Emperyalist emelleri karşısında tehlike olarak gördüğü liderleri darbeler yoluyla etkisizleştirmek istedi. Bu itiraf ABD’nin demokrasi düşmanı olduğunun da göstergesidir” dedi. ABD’nin itirafının tarihi nitelikte olduğunu kaydeden Akgül, şöyle devam etti: “Bunların büyük çoğunluğunda da maalesef başarılı oldu. FETÖ’cü 15 Temmuz darbe girişimi ise Erdoğan’ın dirayeti ve milletimizin şanlı mücadelesi sayesinde akamete uğratıldı. Biz Türkiye’deki bütün darbelerde ABD’nin parmağı olduğunu zaten biliyorduk. Şimdi bunu kendi ağızlarıyla bütün dünyaya deklare etmiş oldular.”

Adalet divanında yargılanmalılar

Hukukçu Yakup Alar da, “ABD terörizmi, darbeyi ve iç karışıklıkları bir araç olarak kullanmakta olup dünyadaki kan ve gözyaşının kaynağı ve müsebbibidir. 1960 darbesinin,12 Eylül 1980 darbesinin, 28 Şubat darbesinin, 17/25 Aralık darbe kumpasının ve nihayet 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD’nin olduğunu zaten bilmeyen yoktur. Bu itiraf hukuken de suç niteliği taşımaktadır. Darbelerin arkasında olan isimler Adalet Divanı’nda yargılanmalıdır” şeklinde konuştu. 12 Eylül hatırlatması yapan Alar, şunları dile getirdi: “CIA’nin Türkiye Şefi olan Paul Henze, ABD Başkanı Jimmy Carter’a “bizim çocuklar başardı” diye haber göndermişti. 15 Temmuz gecesi FETÖ’nün darbe girişimi sürerken, “onların çocukları” başaramayınca Washington’dan beklenen açıklama zoraki olarak gelmişti. FETÖ elebaşısını iade etmemesi terörizme kaynaklık ettiğini, edeceğini göstermektedir.”