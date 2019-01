Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."

ABD Başkanı Donald Trump'ın gözünde 'Venezüella Geçici Devlet Başkanı' olan Juan Guaidó, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'nun iktidardan kendiliğinden çekilmesi ve Venezüella'da demokrasinin yeniden tesisine yardımcı olması halinde ona, ekibine ve askeri yetkililere af çıkarmaktan söz etti.

Ulusal Meclis Başkanı seçileli daha 3 hafta olmuşken destekçilerinin karşısında 'Geçici Devlet Başkanı' olarak yemin eden 35 yaşındaki Guaido, Maduro'nun iktidardan kendiliğinden çekilmesi ve Venezüella'da demokrasinin yeniden tesisine yardımcı olması halinde ona, ekibine ve askeri yetkililere af çıkarmaktan söz etti.

"Geçiş döneminde böyle gelişmeler olur"

Dün ABD'nin İspanyolca yayın yapan Univision kanalına konuşan Guaido, "Geçiş dönemlerinde böyle gelişmeler olur" diyerek Ulusal Meclis'in tanımadığı ve geçersiz ilan ettiği yetkililer için af yasa tasarısını değerlendirebileceğini söyledi.

Krizin sona ermesi için ordu dahil tüm kesimlere ulaşmaya çalıştığını belirten Trump'ın Venezüella'daki gözdesi, "Mümkün olduğu kadar çabuk özgür seçimler düzenlenmesini sağlamak gibi bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Oysa bir diktatörlükte yaşıyoruz" dedi.

Maduro'yu affetme olasılığına işaret eden Guaido, 'Şili'de benzer bir hamlenin demokrasiye geçiş sürecinde önemli rol oynadığını' söyleyerek kendi tarihsel bilincinden örnekler verdi.

"Anayasal düzeni yeniden tesis etmeye hazır olan herkes için bu aflar masadadır" dedi.

Rusya ve Çin Guaido'yu tanımayı reddetti

Sağcı muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Maduro'nun iktidarı gasp ettiğine dair karar yayımlamasının ardından Guaido kendini 'Geçici Devlet Başkanı' ilan etti. Hemen Trump tarafından tanındı. ABD'yi Kanada, Arjantin, Şili, Kolombiya, Brezilya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Guatemala ve Peru takip etti.

Rusya ve Çin dahil uluslararası toplumun kaydadeğer bir kısmı ise Guaido'yu tanımayı reddetti.

Maduro içerde ayakta kalması için elzem olan ordunun desteğini de kaybetmiş değil.

Dün üst düzey komutanlarla birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Guaido'nun ülkeyi bölmesine ordunun izin vermeyeceğini söyledi.

Maduro'ya karşı darbe girişiminde bulunmakla suçladığı Guaido'nun bu girişiminin ardında dış güçlerin olduğunu belirten General Lopez, "Guaido'nun, meşru Devlet Başkanı Maduro'ya karşı açıkladığı deklerasyon, demokrasimize karşı bir harekettir. Anayasanın da ihlalidir" dedi.

Bu açıklamanın ardından, Maduro, ABD'nin Caracas Büyükelçiliği ve tüm konsolosluklarını kapatacağını duyurdu.

Kim bu Juan Guaido?

Çarşamba günü başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde 'Geçici Devlet Başkanı' olarak yemin eden ve Washington'ın müttefiki sağcı hükümetlerin de desteğini alan Guaido henüz 35 yaşında.

* Takvim 28 Temmuz 1983'ü gösterdiğinde 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak Vargas eyaletinin başkenti, sahil şehri La Guaira'da dünyaya geldi.

* Caracas'taki Andrés Bello Katolik Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi aldı.

* ABD başkentindeki George Washington Üniversitesi'nde lisanüstü yaptı.

* Aralık 1999'da, Guaido henüz 15 yaşındayken, Vargas eyaletini şiddetli yağışlar sonucu vuran sel ve heyelan felaketinde 10 binlerce kişi öldü, binlerce kişi evsiz kaldı. Bunlar arasında Guaido'nun ailesi de vardı. Yakın çevresi, Guaido'nun siyasi görüşlerinin, dönemin sosyalist Devlet Başkanı Hugo Chavez'in bu doğal afete gerekli tepkiyi veremediği kanısı üzerinden şekillendiği iddiasında. Chavez ise Şubat 1999'da başladığı devlet başkanlığında henüz tecrübesizdi ve tarihe 'Vargas Trajedisi' olarka geçen afet insanüstü boyutlardaydı.

* Guaido, Fabiana Rosales ile evli, kızları Miranda 2017'deki Maduro protestolarının tavan yaptığı bir dönemde dünyaya geldi. Protestolar ve polisle çatışmalar sırasında boynuna saçma isabet eden Guaido'nun eli de kırılmıştı.

* Guaido'nun siyasi eğilimleri üniversite yıllarında dışa vurdu. 2007 yılında Chavez hükümetinin özel yayıncılık ağı Radio Caracas Televisión'ın (RCTV) ruhsatını yenilemeyerek yayınlarını engellemesini protesto eden öğrenciler arasında Guaido da vardı. Chavez, RCTV'yi yayıncılık kurallarını ihlal etmek ve George W. Bush yönetiminin desteğiyle 2 gün yönetimden uzaklaşmasına yol açan 2002 darbe girişimini desteklemekle suçluyordu. Chavez sonuçta RCTV'nin yerine devletin kontrolünde bir ağı yayına soktu.

* 2009 yılında Guaido, muhalefetin önde gelen isimlerinden Leopoldo Lopez ile birlikte Halk İradesi isimli partinin kurucuları arasında yer aldı. Partinin bireysel özgürlükler ve insan haklarının ihlal edilmesiyle mücadele edeceği beyan edildi.

* 2011'de Ulusal Meclis'e yedek üye, 2016'da Vargas eyaletinin doğrudan milletvekili olarak seçildi. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın "Yes we can" sloganının İspanyolcası "Sí, se puede!" sözünü sık sık kullandı.

* Aralık 2018'te seçildiği Ulusal Meclis Başkanlığı için 5 Ocak 2019'da yemin ederken Nicolas Maduro'ya muhalefet etme sözü verdi. Maduro'nun yeniden seçilip 10 Ocak 2019'da yemin ederek göreve devam etmesinin ardından Guaidó bunun 'gayrimeşru' olduğunu iddia etti. Ulusal Meclis de kendi başkanının bir miting düzenleyerek Devlet Başkanlığı görevini üstleneceğini duyurdu.

* Bunun üzerine 'Democracy Now'a konuşan Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Guaido'yu öne iterek Maduro'ya darbe yapmaya çalıştığını söyledi. Arreaza, "Bu adamı Venezüella'da kimse tanımıyor, insanlar sokaklarda birbirine soruyor, 'Kim bu Juan Guaidó' diye. Kimse tarafından tanınmamasına rağmen yeni devlet başkanı olduğu söylensin diye ABD arkadan ittiriyor."

* Ulusal Meclis'in Guaidó'yu Devlet Başkanı yapma açıklamasından bir kaç gün sonra, Guaidó, La Guaira'ya miting yapmaya giderken gözaltına alındı, ama 45 dakika sonra serbest bırakıldı.

* 15 Ocak'ta The Washington Post gazetesinde "Maduro bir gaspçı, Venezüella'da demokrasiyi yeniden tesis etme vakti geldi" başlıklı bir makale yayımlayan Guaidó, Venezüella'da eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşandığını vurguladı.

* Bir hafta sonra Ulusal Meclis Maduro'yu 'yasadışı şekilde iktidarı gasp etmekle' suçlayıp tüm kararlarını geçersiz ilan etti. Ertesi gün de Guaido tek taraflı yemin töreniyle kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' ilan etti. Derhal ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence tarafından tanındı. Trump yönetimi Maduro'ya 'Venezüella halkının iradesini yansıtan meşru lider karşısında çekilme' çağrısı yaptı.

* ABD'nin yanısıra Kanada, Arjantin, Şili, Kolombiya, Brezilya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Guatemala ve Peru, Guaido'yu tanıdı.

* Maduro ise Trump yönetimini darbe girişimiyle suçlayıp Washington ile tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesti, ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat verdi. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD eski başkan Maduro'nun diplomatik ilişkileri kesebilecek yasal otoritesi olduğunu düşünmüyor" diyerek diplomatları geri çekmeyi reddetti.