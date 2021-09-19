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Dünya Darbeci Hafter'e ait 2 helikopter çarpışarak düştü!
Dünya

Darbeci Hafter'e ait 2 helikopter çarpışarak düştü!

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru Hafter güçlerine ait 2 helikopterin çarpışarak düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:59:00 -
Darbeci Hafter'e ait 2 helikopter çarpışarak düştü!

Darbeci Hafter güçlerine bağlı Özel Kuvvetler Sözcüsü Miloud Al-Zawi yaptığı açıklamada, Bingazi'nin güneydoğusundaki Masous bölgesi yakınlarında iki helikopterin çarpışması sonucu düştüğünü aktardı. Zawi, kaza sonucu helikopterlerden birinde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer helikopterdeki mürettebatın ise kazadan sağ kurtulduğunu bildirdi.

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