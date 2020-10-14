'Darbe' paylaşımı sonrası AYM'den son dakika açıklaması

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın 'Darbe' imalı paylaşımı sonrası AYM'den bir son dakika açıklaması geldi. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada “Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.