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Gündem 'Darbe' paylaşımı sonrası AYM'den son dakika açıklaması
Gündem

'Darbe' paylaşımı sonrası AYM'den son dakika açıklaması

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın 'Darbe' imalı paylaşımı sonrası AYM'den bir son dakika açıklaması geldi. AYM'den yapılan açıklamada, "AYM'nin bir üyesinin yaptığı paylaşım kurumsal görüşümüzü yansıtmaz" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:23:00 - 2020-10-14 12:33:29
'Darbe' paylaşımı sonrası AYM'den son dakika açıklaması

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın 'Darbe' imalı paylaşımı sonrası AYM'den bir son dakika açıklaması geldi. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada “Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

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