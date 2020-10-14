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Gündem 'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar
Gündem

'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı skandal paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyelerini acil toplantıya çağırdı. AYM üyeleri yarın saat 14.00'da gündemsiz olarak toplanacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:59:00 -
'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Bu ima "genelkurmayın ışıkları yanıyor" ifadeleri üzerinden verilen darbe tehditlerine benzetildi.

Acil toplantı çağrısı

Söz konusu paylaşım büyük tepki çekerken açıklamalar da art, arda geldi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, tüm üyeleri saat 14:00'da gündemsiz olarak toplantıya çağırdı.

Toplantının ardından AYM'nin, üyenin verdiği mesajı tasvip etmediğine dair bir açıklama da yapması bekleniyor.

Sosyal medya ayağa kalktı

AYM üyesi Engin Yıldırım, Twitter’da paylaştığı darbe imalı mesajıyla toplumun sinir uçlarıyla oynadı, hükümet temsilcileri, bakanlıklar, siyasiler ve kanaat önderleri ve vatandaşlar art arda tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı’nın "Işıklarımız hiç sönmüyor" karşı yanıtıyla mukabele etmesi dikkat çekti. AYM üyesi Yıldırım’ın hükümete yönelik olduğu belirtilen bu mesajı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Hesabını koruma altına aldı

Sorumluluk taşıması gereken üst düzey yargı temsilcisi gibi davranmak yerine kışkırtıcı üslupla toplumda gerginlik yaratan AYM üyesinin derhal istifa etmesi istenirken yoğun tepkiler sonrasında Yıldırım, hesabını koruma altına aldı, suskunluğa büründü.

Özür diledi

Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir.

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Yorumlar

Neron11

Yıldırım derhal istifa etmelidir, bu özürke geçiştirilecek bir şey değil, aym'nin neden terör sevicilere hak ihlali kararı verdiği ortaya çıktı
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ESPANYOL

... satılmış feto h.ini
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