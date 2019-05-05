Danimarka’da şampiyon Kopenhag Danimarka Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala Kopenhag şampiyonluğunu ilan etti.

Danimarka Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala Kopenhag şampiyonluğunu ilan etti.

Kopenhag, Danimarka Süper Lig Şampiyonluk Grubu’nun 7. haftasında Brondby’yi ağırladı. Ev sahibi ekip, Robert Skov, Dame N’Ddoye ve Falk’ın golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti. Brondby’nin gollerini 6. dakikada Simon Tibbling ve 53. dakikada kendi kalesine Denis Vavro kaydetti.

Normal sezonu 61 puanla lider tamamlayan Kopenhag, bu akşamki galibiyetiyle şampiyonluk grubunda puanını 82’ye yükseltti. Stale Solbakken’in öğrencilerinin en yakın rakibi Midtjylland’ın 68 puanı olması nedeniyle, ligin bitimine 3 hafta kala 13. şampiyonluk sevincini yaşadı.

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