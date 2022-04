Dana kavurma nasıl yapılır, nasıl saklanır? Kışlık kavurma nasıl yapılır?

Kavurma nasıl yapılır? İçin malzemeler

(Dana)Kırmızı et

İç yağ

Tuz

Kavurma nasıl yapılır?

Kurban eti bir gece dinlendirildikten sonra sinirleri temizlenerek kuşbaşı şeklinde doğranır. Ayrı bir kaba 1 kilo ete 250 gr iç yağı olacak şekilde iç yağı doğranır. Etler genişçe bir tencereye alınarak kapağı kapalı bir şekilde kendi suyunu çekene kadar kavrulur. Pişerken üzerinde biriken köpükler kaşık yardımı ile temizlenir. Et kavrulurken diğer yandan iç yağları ayrı bir kapta kavrulmaya başlanır. İç yağını kaynadıktan sonra üzerinde biriken kıkırdaklar kevgir yardımı ile toplanır. Etler suyunu tamamen çektikten sonra ya da çok miktarda kavurma yapıyorsanız et suyu bolca olacaktır bu durumda et piştiğinde tencerenin tabanında kalan bu koyu renkli suyu kepçe yardımı ile alın, suyu çekmesini beklerseniz etleriniz çok piştiğinden ezilecektir. Suyunu çeken etlere iç yağı eklenir. Normalde yemeğe koyduğumuzdan biraz daha fazla tuz koyarak 5 dakika kadar daha kavrulur.Ocak kapatılarak etler sıcakken ısıya dayanıklı yayvan kaplara veya tepsilere boşaltılarak soğuması beklenir (plastik kap kullanmayınız). Yağlar donduktan sonra kavurma kaplardan buzdolabı poşetlerine alınır. Bir ay içinde tüketilecekse buzdolabında, uzun sürede tüketilecekse derin dondurucuda muhafaza edilir.

Kışlık kavurma nasıl saklanır?

Diyelim kurban kestiniz ve bir kısmını kendinize ayırdınız veya size et getirildi, gelen eti güneş görmeyen, serin bir yerde, büyükçe bir tepside 3-4 saat bekletin. Bu şekilde kurban etinin oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Bununla birlikte yaz mevsimindeyiz ve sıcaklık nedeniyle bakteri üremesi de hızlı olacağından, yeterli serinlikte bir alanınız yoksa direk buzdolabına da koyabilirsiniz. Kurban eti dolapta 24 – 48 saat, ancak vaktiniz yoksa en az 12 saat bekletilmeli. Önemli bir nokta da kurban eti yıkanmaz çünkü bu da bakteri üretimini hızlandırır. Eve geldiği gibi parçalara ayrılması ve pişirilmesi sık rastlanan bir durum ancak ölüm katılığı denen süreç atlatılmadan pişirilirse çok sert bir et oluyor ve hazımsızlık sorunu da yaşayabilirsiniz. Dolapta yeterince dinlendirdikten sonra parçalara ayırıp derin dondurucuya atabilir ve bir kısmını da pişirip, tüketebilirsiniz.