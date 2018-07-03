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Damien Comolli durmuyor! 10 uçak seyahati

Geldiği günden bu yana yoğun bir çalışma temposu yakalayan Comolli, şu ana kadar 10 kez uçak seyahati yaptı.

03 Temmuz 2018 Salı 11:10
Damien Comolli durmuyor! 10 uçak seyahati

Fenerbahçe'de 13 Haziran'da göreve başlayan sportif direktör Comolli, adeta nefes almadan çalışıyor.

Hiç izin yapmayan Fransız futbol adamı, bu süreçte 10 kez uçak seyahati yaptı. Comolli, ayrıca takımı yeni yeni tanıyan teknik direktör Cocu'ya da yardım ediyor. Comolli, oyuncuların sorunlarını dinliyor ve çare arıyor. İzinde olan oyuncuları arayıp durumları hakkında bilgi alıyor.

Transferleri bitirmek için büyük çaba harcayan Fransız Sportif Direktör, takımın bir an önce hazır hale gelmesini istiyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:10
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