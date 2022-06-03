Damat Tween’den önemli başarı

Damat Tween, yeni dijital evren olarak bilinen ‘metaverse’ alanında yaptığı yatırımlar nedeniyle ödül almaya hak kazandı.Ödül Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar’a takdim edildi. Arar, ödülden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Damat Tween’in başarısında trend takibi ve geleceği öngörme özelliğinin büyük payı olduğunu aktaran Arar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dijital dönüşüm ve teknoloji kullanımı yatırımlarına yıllar önce başlayarak değişime adapte olduk. Aynı şekilde sürdürülebilirlik yolunda gelişen ihtiyaçları da hızla karşıladık. Bu bakış açısıyla yeni dijital evren olan ‘metaverse’ yatırımlarımız da bu yılın başında hız kazandı. Damat Tween’le ilk ‘metaverse’ mağazamızı haziran ayında açıyoruz. İlk etapta açılışla bu platforma özel kapsül bir koleksiyon çıkararak NFT ürünlerin satışını ve 2022-2023 sezon defilesini ‘metaverse’te gerçekleştireceğiz.”