Damat düğünden hemen sonra maça geldi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi 2. Amatör Lig maçında damat sürprizi yaşandı. Düğünden çıkan damat, tribündeki yerini aldı ve takımını destekledi.

Tavşanlı ikinci Amatör A grubunda oynanan Göbel Gençlikspor ile Balıköy Gençyurdu maçında damat sürprizi yaşandı. Göbel Gençlikspor’un eski futbolcusu ve aynı zamanda fanatik taraftarı olan damat Ahmet Kocakır, maç günü ile düğün günü çakışınca Göbel Köyü’nde öğle saatlerinde gerçekleştirdikleri düğünden hemen sonra takımını desteklemek için maça gitti. İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Göbel Köyünde gerçekleşen düğün sonrası damat Ahmet Kocakır, sadıcı Burak Özbay ile Karakova semt sahalarında tribünde yerini aldı.

"Takımımı yalnız bırakamazdım"

Göbel Köyünde gerçekleşen muhteşem bir düğün ile hayatlarını birleştiren Ahmet ve Şuheda çiftinin düğününe çok sayıda kişi katıldı. Takımına destek olmak için damatlıkları ile maça gelen Ahmet Kocakır, maç boyunca tribünde arkadaşları ile tezahüratlarda bulundu. Damat Kocakır, "Bu mutlu günümde takımımızı desteklemeye geldim. Benim için bu maç çok önemliydi ve takımımızı yalnız bırakamazdım" dedi.

Damadın sadıcı ise " İyi günde ve kötü günde takımızı her zaman desteklemeye söz verdik" diyerek damadı da yalnız bırakmadığını ifade etti.

Göbel Gençlikspor ile Balıköy Gençyurdu arasında oynanan mücadele ise 1-1 eşitlik ile sona erdi.