  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'de 1 kişinin ölümüne yol açan polisler hakkında dava açılmamasına karar verildi Katilini koruyor Bahçeli konuştu, Yunanistan panikledi! ‘Erdoğan Ege ve Kudüs’ü istiyor’ Skandal itiraf: Macron yönetimi YPG’yi silah arkadaşı olarak görüyor! Süper güç (!) faiz bataklığında: Keser döner sap döner gün gelir hesap döner Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorlar! Ateist solculardan şeriat provokasyonu Aziz İhsan Aktaş davası sürüyor! Gönderilen paraya ilginç savunma Savaşa hazırlanmıyoruz çünkü savaş olmayacak Orta Doğu'da sıcak saatler! ABD'den askeri hamle İstanbul'da kalaşnikoflu kanlı pusu kamerada! 18 yaşındaki tetikçiden kan donduran itiraflar Kuzey Kore, geliştirilmiş çok namlulu roketatar sisteminin test atışını yaptı Kim'den gövde gösterisi
Sağlık Damarlar canlanıyor: Beyin ve bağırsak harekete geçiyor
Sağlık

Damarlar canlanıyor: Beyin ve bağırsak harekete geçiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Damarlar canlanıyor: Beyin ve bağırsak harekete geçiyor

Yeni derlemeye göre, yaban mersini tüketimi damarların gevşeme ve kan akışına uyum sağlama yeteneğini destekleyerek kalp-damar sağlığını iyileştirirken, içerdiği lif ve doğal bileşenler sayesinde bağırsaktaki faydalı bakterileri artırıyor ve ileri yaştaki bireylerde düşünme hızı ile hafıza gibi zihinsel performans alanlarında olumlu etkiler sağlıyor.

Bilim insanlarının onlarca yıllık araştırmayı bir araya getirdiği yeni bir derlemede, yaban mersininin kalp-damar sistemi ve sindirim sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı.

Derlemede, farklı ülkelerde yürütülen insan çalışmalarının sonuçları değerlendirildi. Araştırmacılar, en tutarlı bulguların damar fonksiyonlarında iyileşme yönünde olduğunu bildirdi.

DAMAR SAĞLIĞI VE DOLAŞIM ÖNE ÇIKIYOR

İncelenen çalışmalarda, yaban mersini tüketiminin damarların gevşeme ve kan akışına uyum sağlama yeteneğini desteklediği ifade edildi. Bazı araştırmalarda bu etkinin kısa sürede görüldüğü, düzenli tüketimde ise haftalar içinde daha belirgin hale geldiği aktarıldı.

Kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri üzerindeki etkilerin ise umut verici olarak değerlendirildiği, ancak daha geniş kapsamlı çalışmalarla netleştirilmesi gerektiği belirtildi.

BAĞIRSAKLAR VE ZİHİNSEL PERFORMANS BAĞLANTISI

Derlemeye göre yaban mersininin içerdiği lif ve doğal bileşenler, bağırsaktaki faydalı bakteriler üzerinde olumlu değişimlere yol açabiliyor. Altı haftalık bir çalışmada, düzenli tüketimin bazı yararlı bakteri türlerini artırdığı bildirildi.

Araştırmada ayrıca, ileri yaştaki bireylerde yaban mersini tüketiminin düşünme hızı ve hafıza gibi alanlarda olumlu etkilerle ilişkilendirildiği aktarıldı.

Çalışmanın başyazarı Sarah A. Johnson, yaban mersininin tek bir değil, birden fazla biyolojik mekanizma üzerinden etki gösterebileceğini söyledi.

Ortak yazarlardan Dorothy Klimis-Zacas ise bu meyvenin binlerce yıldır tüketildiğini ve modern bilimin bu etkileri daha net ortaya koymaya başladığını ifade etti.

Nipah virüsü alarmı: Sınır ve sağlık önlemleri artırıldı
Nipah virüsü alarmı: Sınır ve sağlık önlemleri artırıldı

Sağlık

Nipah virüsü alarmı: Sınır ve sağlık önlemleri artırıldı

Çinlilerden dev teknoloji adımı: Ömür boyu çalışan mikro kalp pili
Çinlilerden dev teknoloji adımı: Ömür boyu çalışan mikro kalp pili

Sağlık

Çinlilerden dev teknoloji adımı: Ömür boyu çalışan mikro kalp pili

Pankreas kanserinde umut veren gelişme: Farelerde tümörler tamamen kayboldu
Pankreas kanserinde umut veren gelişme: Farelerde tümörler tamamen kayboldu

Sağlık

Pankreas kanserinde umut veren gelişme: Farelerde tümörler tamamen kayboldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23