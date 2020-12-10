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Aktüel Damadının geri manevra yaparken kamyonetle çarptığı kadın öldü
Aktüel

Damadının geri manevra yaparken kamyonetle çarptığı kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:16:53 -
Damadının geri manevra yaparken kamyonetle çarptığı kadın öldü

BOLU (AA) - Bolu'nun Seben ilçesinde, damadının kullandığı kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Caddesi'nde ikamet eden Gülsüm Acar'a (63) damadının kullandığı süt kamyoneti geri manevra yaptığı esnada çarptı.

Geri manevra yaptığı esnada bir şeye çarptığını fark eden sürücü M.T, araçtan indiğinde kaynanasının yerde hareketsiz olduğunu görerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İlçe Halk Sağlığı Merkezi'ne daha sonra da Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Gülsüm Acar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kayınvalidesine çarpan M.T'nin ise polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

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