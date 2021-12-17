Daha hızlı zayıflamak isteyenlere kanıtlanmış 3 yöntem
Doğru ipuçlarıyla hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verebilmek mümkün. İşte hızlı ve etkili zayıflama için kanıtlanmış 3 yöntem...
Kilonuz sağlığınızı tehdit ettiğinde ve uzmanlar kilo vermenizi tavsiye ettiğinde çok dikkat etmelisiniz. Emeklerinizin boşa gitmemesi ve uzun vadede kilonuzu kontrol altına alabilmeniz için istikrarlı ve kademeli zayıflama haftada 1-2 kilogramlık kilo kaybı olmalıdır.
Düşük karbonhidratlı veya tam gıdaları tüketmeye dayanan diyetlerle, aşırı kiloyla mücadelede her zaman büyük adımlar atabilirsiniz.
Sağlıklı bir beslenme programı, üç temel hedefe ulaşmayı amaçlar: İştah azalması, kilo kaybının uyarılması ve vücutta metabolik süreçlerin aktivasyonu.
Daha hızlı ve güvenli zayıflama ve bu üç temel hedefe ulaşabilmek için kanıta dayalı 3 kilo verme yöntemi şöyle:
İşte daha hızlı zayıflayabilmek için 3 yöntem:
1- Rafine karbonhidrat alımınızı azaltın
2- Diyletinizdeki protein, yağ ve sebze miktarını artırın
3- Egzersiz yapın ve aktif kalın
Güvenli ve etkili bir şekilde kilo vermek için ipuçları
Kilo vermeyi bir zevk haline getirmek ve herhangi bir rahatsızlığa neden olmamak için şu önerileri izleyebilirsiniz:
- Kahvaltıda proteinli yiyecekler yemeyi planlayın.
- Çözünür lif alın.
- Her zaman uygun miktarda su için.
- Obezite ile mücadeleye yardımcı olan yiyecekleri (yumurta, yeşillikler, turpgiller, somon, yağsız et, baklagiller vb.) diyetinize dahil edin.
- Gün boyunca çay ve kahve için.
- Diyetiniz, besin değeri yüksek, tokluk hissi veren ve aşırı yemekten kaçınmanızı sağlayan tam gıdalara dayanmalıdır.
- Doğru uyku programına bağlı kalın.
- Aromalı soda, meyve suları ve şekerli içecekler içmeyin.
- Kendinizi yiyecekleri yavaş yemek için alıştırın.