Daha hızlı zayıflamak isteyenlere kanıtlanmış 3 yöntem

Kilonuz sağlığınızı tehdit ettiğinde ve uzmanlar kilo vermenizi tavsiye ettiğinde çok dikkat etmelisiniz. Emeklerinizin boşa gitmemesi ve uzun vadede kilonuzu kontrol altına alabilmeniz için istikrarlı ve kademeli zayıflama haftada 1-2 kilogramlık kilo kaybı olmalıdır.

Düşük karbonhidratlı veya tam gıdaları tüketmeye dayanan diyetlerle, aşırı kiloyla mücadelede her zaman büyük adımlar atabilirsiniz.

Sağlıklı bir beslenme programı, üç temel hedefe ulaşmayı amaçlar: İştah azalması, kilo kaybının uyarılması ve vücutta metabolik süreçlerin aktivasyonu.

Daha hızlı ve güvenli zayıflama ve bu üç temel hedefe ulaşabilmek için kanıta dayalı 3 kilo verme yöntemi şöyle:

İşte daha hızlı zayıflayabilmek için 3 yöntem:

1- Rafine karbonhidrat alımınızı azaltın

2- Diyletinizdeki protein, yağ ve sebze miktarını artırın

3- Egzersiz yapın ve aktif kalın

Güvenli ve etkili bir şekilde kilo vermek için ipuçları

Kilo vermeyi bir zevk haline getirmek ve herhangi bir rahatsızlığa neden olmamak için şu önerileri izleyebilirsiniz:

- Kahvaltıda proteinli yiyecekler yemeyi planlayın.

- Çözünür lif alın.

- Her zaman uygun miktarda su için.

- Obezite ile mücadeleye yardımcı olan yiyecekleri (yumurta, yeşillikler, turpgiller, somon, yağsız et, baklagiller vb.) diyetinize dahil edin.

- Gün boyunca çay ve kahve için.

- Diyetiniz, besin değeri yüksek, tokluk hissi veren ve aşırı yemekten kaçınmanızı sağlayan tam gıdalara dayanmalıdır.

- Doğru uyku programına bağlı kalın.

- Aromalı soda, meyve suları ve şekerli içecekler içmeyin.

- Kendinizi yiyecekleri yavaş yemek için alıştırın.