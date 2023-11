Daha fazla parayı havaya savurmayın!

Fikir olarak Arjantin’de doğan Dünya Şehircilik Günü, her yıl 8 Kasım’da dünya genelinde kutlanıyor. Türkiye’de de her 8 Kasım’da şehircilikle ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenerek şehirleşme ve şehircilik sorunları masaya yatırılıyor. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla bir açıklama yapan İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, ideal şehirler noktasında kentsel dönüşümün önemli fırsatlar barındırdığına değinerek Türkiye’nin tüm şehirlerinin depreme karşı güvenli, enerji verimli ve sağlıklı binalara sahip olması için her şehirde ihtiyaca uygun yalıtım yapılması gerektiğini belirtti.

Gelişi güzel şehir tasarlanılmaz

Bir şehir tasarlamak demek gelişi güzel binalar dikmek ya da devasa gökdelenler inşa etmek demek değil… Her şehrin kendine has bir coğrafi, kültürel ve sosyal yapısı olduğunun göz önünde tutulması ve buna göre bir yapılaşma planına sahip olması gerekiyor.Eruslu, “Halen enerji israfımız gelişmiş ülkeler ile mukayese edildiğinde 3 ila 5 kat daha fazla. Daha fazla parayı havaya savurmamak için kısa vadeli bir planlamayla başta kentsel dönüşüm olmak üzere tüm yeni yapılacak binalarda Neredeyse Sıfır Enerji Bina (nSEB) konseptini benimsemek büyük önem taşıyor.” dedi.

Her bölgenin şartı farklı

Her bölgenin kendi coğrafi ve iklimsel şartlarına uygun yalıtıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Emrullah Eruslu, “Artık bizim de Antalya ve İzmir gibi sıcak iklim bölgelerinde 6-8 cm, İstanbul gibi ılıman iklime sahip bölgelerde 9-10 cm, Ankara gibi soğuk olan yerlerde 10-12 cm ve Erzurum gibi çok soğuk olan yerlerde 14-15 cm kalınlıklarda yalıtım yapmamız gerekiyor. Bu noktada tüm vatandaşlarımıza mevzuat limitlerinin ötesine geçmelerini ve daha kalın yalıtım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Benzer durum pencereler için de geçerli. Pencerelerde kaplamasız klasik camlar yerine ısı ve/veya güneş kontrol kaplamalı yalıtım camlarını kullanmalı, üçlü camlama çözümlerine yönelmeliyiz.” dedi.