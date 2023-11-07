  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye için resmen kıyamet alameti! “Olmaz” denilen oldu! Eyvah ki ne eyvah

Hem ahmak hem aşağıların aşağısı bir yaratık! Bu, tam bir soysuzluk

CHP Kurultayı öncesi “Özgür Özel kazanırsa gazeteciliği bırakırım” diyen Barış Yarkadaş’a Özgür Özel’den destek geldi

Gram ve çeyrekte direnç noktası! Altın fiyatlarında takviye beklentisi

CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok “Abdullah Gül” detayı! Bu gerçekten doğru mu?

Dolar ve Euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! Arabaların bagajını doldurup doldurup gidiyorlar

Cem Küçük’ten olay iddia! Yer yerinden oynayacak: Avucunu yalar

Ve o bomba proje hayata geçiriliyor! İlk uygulanacak iller açıklandı bile! Cepler dolacak, yüzler gülecek

Amerika'dan güvenlik taahhütü aldılar! Nükleer kapasiteli bombardıman uçakları...

Hakan Fidan’ın masasındaki biblonun sırrı… Ay-yıldızın içine aldığı Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra Oda tv olayı küçümsemiş ama unuttuğu bir şey var
Ekonomi Daha fazla parayı havaya savurmayın!
Ekonomi

Daha fazla parayı havaya savurmayın!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 14:27:54 - 2023-11-07 14:27:54
Daha fazla parayı havaya savurmayın!

Bina yalıtımı yapılırken iklim şartlarının göz önünde tutulması gerekiyor. Halen enerji sarfiyatımız yüksek seviyelerde. Peki bunun önüne nasıl geçilecek?

Fikir olarak Arjantin’de doğan Dünya Şehircilik Günü, her yıl 8 Kasım’da dünya genelinde kutlanıyor. Türkiye’de de her 8 Kasım’da şehircilikle ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenerek şehirleşme ve şehircilik sorunları masaya yatırılıyor. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla bir açıklama yapan İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, ideal şehirler noktasında kentsel dönüşümün önemli fırsatlar barındırdığına değinerek Türkiye’nin tüm şehirlerinin depreme karşı güvenli, enerji verimli ve sağlıklı binalara sahip olması için her şehirde ihtiyaca uygun yalıtım yapılması gerektiğini belirtti.

Gelişi güzel şehir tasarlanılmaz

Bir şehir tasarlamak demek gelişi güzel binalar dikmek ya da devasa gökdelenler inşa etmek demek değil… Her şehrin kendine has bir coğrafi, kültürel ve sosyal yapısı olduğunun göz önünde tutulması ve buna göre bir yapılaşma planına sahip olması gerekiyor.Eruslu, “Halen enerji israfımız gelişmiş ülkeler ile mukayese edildiğinde 3 ila 5 kat daha fazla. Daha fazla parayı havaya savurmamak için kısa vadeli bir planlamayla başta kentsel dönüşüm olmak üzere tüm yeni yapılacak binalarda Neredeyse Sıfır Enerji Bina (nSEB) konseptini benimsemek büyük önem taşıyor.” dedi.

Her bölgenin şartı farklı

Her bölgenin kendi coğrafi ve iklimsel şartlarına uygun yalıtıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Emrullah Eruslu, “Artık bizim de Antalya ve İzmir gibi sıcak iklim bölgelerinde 6-8 cm, İstanbul gibi ılıman iklime sahip bölgelerde 9-10 cm, Ankara gibi soğuk olan yerlerde 10-12 cm ve Erzurum gibi çok soğuk olan yerlerde 14-15 cm kalınlıklarda yalıtım yapmamız gerekiyor. Bu noktada tüm vatandaşlarımıza mevzuat limitlerinin ötesine geçmelerini ve daha kalın yalıtım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Benzer durum pencereler için de geçerli. Pencerelerde kaplamasız klasik camlar yerine ısı ve/veya güneş kontrol kaplamalı yalıtım camlarını kullanmalı, üçlü camlama çözümlerine yönelmeliyiz.” dedi.

Yalıtımlı konut desteği ne kadar? Yalıtımlı konut destek ödemesi ne kadar?
Yalıtımlı konut desteği ne kadar? Yalıtımlı konut destek ödemesi ne kadar?

Ekonomi

Yalıtımlı konut desteği ne kadar? Yalıtımlı konut destek ödemesi ne kadar?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Isı yalıtım paketi nedir kimler yararlanabilir?
Isı yalıtım paketi nedir kimler yararlanabilir?

Ekonomi

Isı yalıtım paketi nedir kimler yararlanabilir?

Konut ısı yalıtım kredileri başvuruları başladı mı ne zaman başılıyor?
Konut ısı yalıtım kredileri başvuruları başladı mı ne zaman başılıyor?

Ekonomi

Konut ısı yalıtım kredileri başvuruları başladı mı ne zaman başılıyor?

Evlerdeki yetersiz ısı yalıtıma servet gitti
Evlerdeki yetersiz ısı yalıtıma servet gitti

Ekonomi

Evlerdeki yetersiz ısı yalıtıma servet gitti

Yalıtımsızlığın bedeli 12 milyar dolar
Yalıtımsızlığın bedeli 12 milyar dolar

Ekonomi

Yalıtımsızlığın bedeli 12 milyar dolar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23