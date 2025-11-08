Dağıstan’da helikopter faciası! Ev yıkıldı, 5 kişi hayatını kaybetti
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde bir helikopter, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evin üzerine düştü. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, olay yerinde kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.
RUSYA'nın Dağıstan bölgesinde helikopterin, bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde ‘Ka-226’ tipi helikopter, boş bir evin üzerine düştü. Kaza sonucu helikopter alev alırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yetkililer, kazada 4’ü olay yerinde olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu kaydedildi.
