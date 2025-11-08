  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Dağıstan’da helikopter faciası! Ev yıkıldı, 5 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Dağıstan’da helikopter faciası! Ev yıkıldı, 5 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dağıstan’da helikopter faciası! Ev yıkıldı, 5 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Dağıstan bölgesinde bir helikopter, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evin üzerine düştü. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, olay yerinde kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

RUSYA'nın Dağıstan bölgesinde helikopterin, bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde ‘Ka-226’ tipi helikopter, boş bir evin üzerine düştü. Kaza sonucu helikopter alev alırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, kazada 4’ü olay yerinde olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu kaydedildi.

Rusya korkusu harekete geçirdi! Almanya'dan drone hamlesi
Rusya korkusu harekete geçirdi! Almanya'dan drone hamlesi

Dünya

Rusya korkusu harekete geçirdi! Almanya'dan drone hamlesi

Rusya'dan 'nükleer' açıklaması
Rusya'dan 'nükleer' açıklaması

Dünya

Rusya'dan 'nükleer' açıklaması

Rusya'dan 'nükleer' açıklaması
Rusya'dan 'nükleer' açıklaması

Dünya

Rusya'dan 'nükleer' açıklaması

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!
Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Gündem

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

{relation id:1963466 slug:'rusya-korkusu-harekete-gecirdi-almanyadan-drone-hamlesi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çocuklar Duymasın oyuncusunda şok gelişme! İtirafçı oldu ve perde aralandı
Gündem

Çocuklar Duymasın oyuncusunda şok gelişme! İtirafçı oldu ve perde aralandı

“Dar Gömlek Tolga” rolüyle tanınan Serkan Balbal, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Cezaevinde yaklaşık 50 gün kalan ..
Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!
Dünya

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Hamas'tan yapılan açıklamada İbrahim Anlaşmaları'na katılan Kazakistan'a tepki gösterildi. Ülkelere İsrail'le ilişkileri kesme ve normalleşm..
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan’da 2 yıldan fazladır süren iç savaşta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Daf..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23