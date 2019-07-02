0553 313 94 23

Dağcılardan Hakkari’ye yoğun ilgi

HAKKARİ (İHA) – Yaz aylarının gelmesiyle Hakkari; dağcı, doğasever ve fotoğrafçıların uğrak merkezi oldu.

02 Temmuz 2019 Salı 13:25
Dağcılardan Hakkari’ye yoğun ilgi

HAKKARİ (İHA) – Yaz aylarının gelmesiyle Hakkari; dağcı, doğasever ve fotoğrafçıların uğrak merkezi oldu.


Bölgedeki yasakların kısmen kalkmasıyla açılan bölgelere dağcılar ve kampçılar gelmeye devam ediyor. Hakkari’de yıllardır faaliyet yürüten Cilo Dağcılık Kulübü öncülüğünde son bir ayda çok sayıda dağcı, doğasever ve fotoğrafçı kente geldi. Türkiye’nin her yerinden gelen dağcı, kampçı, fotoğrafçı ve gezginler, gruplar halinde Hakkari’nin değişik bölgelerine tırmanışlar ve yürüyüşler düzenledi.


Cilo Sat Gölleri, Berçelan Yaylası, Zap Vadisi, Kırıkdağ Vadisi gibi doğası güzel olan bölgeleri gezerek çeşitli yerlerde kamp kuran gezginler, yaylacılarla da bir araya gelerek güzel anlar yaşadılar. Dağcı Aslıhan Yılmaz, Hakkari’yi çok sevdiklerini belirterek, kentin dağlarının ve doğasının muhteşem olduğunu söyledi.


İstanbul’dan gelen Argun Baydan ise, yürüyüş grubu olarak Hakkari’ye geldiklerini belirterek, “Bu muhteşem coğrafyayı tanımamızda ve bizlere öncülük yapan Cilo Dağcılık Kulübüne ve başkanı Hacı Tansu’ya teşekkür ediyoruz” dedi.


Faaliyetlerle ilgili bilgi veren Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu da, yıllardır kentte doğa sporları alanında hizmet verdiklerini söyleyerek, “Dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerinden insanlar getirdik. Bizler ilimizde turizmin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Gelen her turist ilimize katma değer sağlamaktadır. Bölgedeki yasakların kısmen kalkması ile bizlerin dağlarla ve doğa ile buluşmamız noktasında etkili oldu. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçlerde daha rahat faaliyetler yapar, ülkemizin birçok yerinden insanlarımızı bu güzel coğrafya ile buluştururuz. Bu noktada izinlerin alınması ve faaliyetlerimizin daha rahat yürütülebilmesi için desteklerini esirgemeyen Valimiz İdris Akbıyık’a, ilgili bütün kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hakkari hizmetlerin en iyisine layıktır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:25
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
    1. Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına..
    2. Fenerbahçeli yıldız adayını BAK kaptı
    3. Otomotiv sektörü ÖTV ve KDV..
    4. 98 operasyonda yakalanan 111..
    5. Trafikte yangına giden itfaiyenin..
    6. Yaz eğlenceleri çocuk tiyatroları ile..
    7. Büyükşehir muhtarları dinliyor
    8. Avrupa Parlamentosu'nda Brexitçilerden..
    9. Altınyıldız Classsics Özbekistan’da..
    10. AK Parti İl Başkanı Yıldız, Ayvacık’ta..
    11. Sındırgı’da turizm yatırımları mercek..
    12. İnegöl’de kanola hasadı başladı
    13. "Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye..
    14. Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı..
    15. Çocuklarda idrar kaçırma hastalık..
    16. Burhaniye’de ot yangını korkuya neden..
    17. İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler..
    18. Defne serüveni başlıyor
    19. Mahmutbey’de feci kaza: 1 ağır yaralı
    20. Burhaniye’de 4 plaja mavi bayrak..
    21. Aydın’da 9 bin 568 adet gümrük kaçağı..
    22. Gençlerbirliği sağlık kontrolünden geçti
    23. Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi..
    24. Sigara kaçakçılığı operasyonu: 35..
    25. Askıda Ekmek Projesi için takımlar..
    26. Kulak hastalıkları yaz aylarında..
    27. Meteoroloji o iller için saat verdi!..
    28. Sahte alkolden hayatlarını kaybedenler..
    29. ABD’li senatörden Türkiye’ye Patriot..
    30. Başkan Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu..
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız