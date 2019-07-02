Dağcılardan Hakkari’ye yoğun ilgi

HAKKARİ (İHA) – Yaz aylarının gelmesiyle Hakkari; dağcı, doğasever ve fotoğrafçıların uğrak merkezi oldu.

Bölgedeki yasakların kısmen kalkmasıyla açılan bölgelere dağcılar ve kampçılar gelmeye devam ediyor. Hakkari’de yıllardır faaliyet yürüten Cilo Dağcılık Kulübü öncülüğünde son bir ayda çok sayıda dağcı, doğasever ve fotoğrafçı kente geldi. Türkiye’nin her yerinden gelen dağcı, kampçı, fotoğrafçı ve gezginler, gruplar halinde Hakkari’nin değişik bölgelerine tırmanışlar ve yürüyüşler düzenledi.

Cilo Sat Gölleri, Berçelan Yaylası, Zap Vadisi, Kırıkdağ Vadisi gibi doğası güzel olan bölgeleri gezerek çeşitli yerlerde kamp kuran gezginler, yaylacılarla da bir araya gelerek güzel anlar yaşadılar. Dağcı Aslıhan Yılmaz, Hakkari’yi çok sevdiklerini belirterek, kentin dağlarının ve doğasının muhteşem olduğunu söyledi.

İstanbul’dan gelen Argun Baydan ise, yürüyüş grubu olarak Hakkari’ye geldiklerini belirterek, “Bu muhteşem coğrafyayı tanımamızda ve bizlere öncülük yapan Cilo Dağcılık Kulübüne ve başkanı Hacı Tansu’ya teşekkür ediyoruz” dedi.

Faaliyetlerle ilgili bilgi veren Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu da, yıllardır kentte doğa sporları alanında hizmet verdiklerini söyleyerek, “Dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerinden insanlar getirdik. Bizler ilimizde turizmin gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Gelen her turist ilimize katma değer sağlamaktadır. Bölgedeki yasakların kısmen kalkması ile bizlerin dağlarla ve doğa ile buluşmamız noktasında etkili oldu. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçlerde daha rahat faaliyetler yapar, ülkemizin birçok yerinden insanlarımızı bu güzel coğrafya ile buluştururuz. Bu noktada izinlerin alınması ve faaliyetlerimizin daha rahat yürütülebilmesi için desteklerini esirgemeyen Valimiz İdris Akbıyık’a, ilgili bütün kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hakkari hizmetlerin en iyisine layıktır” diye konuştu.