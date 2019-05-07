Dağa değil millete hizmet götürdüler

Kayyım dönemine ait olduğu öne sürülen bilançolar üzerinden algı oluşturmaya çalışan HDP’li belediyelerin 650 milyon liralık borç enkazına rağmen Doğu ve Güneydoğu’daki şehirler, devletin şefkat elini kısa sürede hissetti. Teröre bulaşan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirilen kayyımlar, şehirlerin çehresini değiştirip, terörün izini sildi. Yıkılan şehirlerin yeniden inşasıyla AK Parti bölgede şaha kalktı. Bölgeye 9 bin 666 kilometre asfalt, 18 bin kilometre stabilize yol, 5 bin 191 kilometre içme suyu hattı, 2 bin 644 park, bin 649 taziye evi, 4 bin kilometre kanalizasyon şebekesi, 161 kültür merkezi, 70 gençlik merkezinin olduğu 7 milyar 513 milyon 123 bin lira yatırım yapıldı.

1 milyar 208 milyon liralık yatırımla en fazla hizmet Diyarbakır’a yapılırken, terör destekçisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait 38 milyon lira borç ödendi. Diyarbakır’da HDP’li belediyelerin çöp, çukur, çamur ve terör belediyeciliğinin ardından çok sayıda eser, proje ve hizmet 2-3 yıl gibi kısa sürede kayyımlar tarafından hayata geçirildi. Terör örgütü PKK’nın yıllarca kan ve gözyaşına boğduğu Diyarbakır’da 300 dönümlük peyzaj çalışması gerçekleştirilirken, 380 kırsal mahalleye de ilk kez toplu ulaşım sağlandı. 50 adet spor tesisi inşa edildiği, 10 bin kişiye spor kursu imkanı sağlanan Diyarbakır’da Otogar Güneş Enerji Santrali bile hizmete alındı.

Çöp belediyeciliği kazandı

Hapiste yatamayacak kadar ‘hasta’ başkanlık yapacak kadar ‘sağlıklı’ olan HDP’li Ahmet Türk’ün kazandığı Mardin’e ise 1 milyarlık yatırım yapıldı. Sadece belediyeye ait 245 milyon 700 lira borç ödendi. Kültür merkezlerinin açıldığı Mardin’de 100 bin adet canlı bitki kullanılarak şehir estetiğine katı sağlayacak dikey bahçe kuruldu. 22 adet yüzme havuzu yapıldı. Amfi tiyatro, konservatuar ile bölgenin en büyük gençlik merkezi açıldı. Kültür Meydanı Projesi hayata geçirildi.

Hizmetlerin karşılığı

31 Mart seçimlerinde, terörle ilişkileri sonucu görevden alınan belediye başkanlarının yerine kayyım olarak görevlendirilen 94 belediye bulunuyordu. 31 Mart'ta halk, oyunu hizmetten yana kullanırken, seçimler sonucunda görevlendirme yapılan 94 belediyeden 44'ünü kaybeden HDP'nin 74 belediyede ise oy ortalaması yüzde 15 düştü. HDP'nin kaybettiği belediyelerin 36'sını AK Parti kazandı.