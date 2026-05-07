Dağ denize çöktü!

Alaska’nın güneydoğusunda meydana gelen dev heyelan sonucu oluşan megatsunami, bilim insanlarına göre tarihte kaydedilen en büyük ikinci dalga olarak kayıtlara geçti. Olayın ardından yapılan yeni bilimsel analizler, yaklaşık 500 metre yüksekliğe ulaşan dev dalganın bir dağın büyük bölümünün denize çökmesiyle oluştuğunu ortaya koydu.

Uzmanların verdiği bilgilere göre yaklaşık 64 milyon metreküp kaya kütlesi yani yaklaşık 24 Büyük Piramit’e eşdeğer hacimde materyal bir dakikadan kısa sürede Tracy Arm Fjord’na sürüklendi. Suya çarpan devasa kaya kütlesi, dar fiyord yapısının etkisiyle yüzlerce metre yüksekliğinde bir dalga oluşturdu.

Araştırmacılar, olayın gece saatlerinde meydana gelmesinin daha büyük bir felaketi önlediğini belirtti. Bölgede cruise gemilerinin bulunduğu ancak dev dalganın oluştuğu sırada kritik noktadan uzak oldukları ifade edildi.

Fiyorddaki hasarı inceleyen jeolog Bretwood Higman, olayın büyük bir faciaya dönüşmekten kıl payı kurtulduğunu söyledi.

Bilim insanları, “megatsunami” olarak adlandırılan bu tür dev dalgaların klasik okyanus tsunamilerinden farklı olduğunu belirtiyor. Bu olaylar genellikle deprem, kaya çökmesi veya heyelan sonucu büyük miktarda materyalin dar su alanlarına düşmesiyle meydana geliyor.

2011’de Japonya’da yaşanan ve Pasifik boyunca yayılan büyük tsunamilerin aksine, megatsunamiler çoğunlukla yerel ölçekte etkili oluyor. Ancak dar fiyordlar ve dik dağ yapıları nedeniyle Alaska gibi bölgelerde son derece yıkıcı hale gelebiliyor.

Uzmanlara göre tarihte kaydedilen en büyük megatsunami 1950’lerde yine Alaska’da meydana gelmiş ve dalga yüksekliği 500 metrenin üzerine çıkmıştı. Son olay ise büyüklüğü bakımından ikinci sıraya yerleşti.