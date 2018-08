DAEŞ ve El Kaide listeleri güncellendi!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine "Myrna Ajijul Mabanza" ve "Abdulpatta Escalon Abubakar" adlı kişiler eklendi.

Bunun yanı sıra aynı listedeki "Ayyub Bashir" isimli kişi ile "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş ve Organizasyonlar" listesindeki "Al-Nusrah Front For The People Of The Levant" adlı kuruluşun bilgileri güncellendi.