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DAEŞ üyesinden çarpıcı itiraf!

Ankara’da gözaltına alınan Suriye uyruklu DAEŞ üyesi A.M. Deyrizor bölgesinde çatışmalara girdiğini itiraf etti.

07 Mayıs 2019 Salı 13:04
DAEŞ üyesinden çarpıcı itiraf!

Ankara'da terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 29 Nisan'da gözaltına alınan 22 şüpheliden Suriye uyruklu A.M. Deyrizor bölgesinde faaliyet yürüttüğünü ve zaman zaman çatışmalara girdiğini itiraf etti.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçıların Türkiye ve Ankara'ya gelişleri ve Türkiye üzerinden geçişlerine engel olunması amacıyla alınan tedbirler kapsamında Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri bünyesinde 24 saat esasına göre çalışan Risk Analiz Gruplarınca tespit edilen kişiler ve bağlantıları ile ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Örgütsel faaliyetler kapsamında suç unsurları tespit edilmesi durumunda adli işlem yapıldığı ve durumu şüpheli görülen kişiler hakkında geri gönderme ve sınır dışı işlemlerinin uygulandığı belirtilen açıklamada, özellikle 1 Mayıs etkinlikleri öncesinde yapılması amaçlanarak 29 Nisan tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 22 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

İllegal yollardan giriş

Açıklamada, operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasındaki Suriye uyruklu A.M'nin Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı ve Ankara'da terör örgütü DAEŞ yanlısı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda 2015 yılı içerisinde terör örgütü DAEŞ'a katıldığını, bu süre zarfında Deyrizor bölgesinde faaliyet yürüttüğünü ve zaman zaman çatışmalara girdiğini itiraf ettiği belirtilen açıklamada, yapılan dijital incelemelerde silahlı ve hücum yelekli halde görsellerine de ulaşılan A.M. ve birlikte hareket ettiği A.E'nin 2 Mayıs tarihinde sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Sincan F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildikleri bildirildi.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında istihbarat birimleriyle koordineli sürdürülen çalışmalara ilişkin gelişmelerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 13:04
  1. DAEŞ
  2. Yabancı Terörist Savaşçıları
  3. Ankara
  4. Sincan F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
  5. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri
  6. terörist

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