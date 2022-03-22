Daday Belediyesi hangi partide? Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş kimdir?
Son dakika haberine göre, Kastamonu’da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı. Belediye personelinin şahsı etkisiz hale getirdiği saldırıdan Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş yara almadan kurtulurken, çıkan arbedede 3 çalışan yaralandı. Peki Daday Belediyesi hangi partide? Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş kimdir?
Daday Belediyesi hangi partide? 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP’nin belediye başkan adayı Hasan Fehmi Taş oyların yüzde 50,97’sini alarak belediye başkanı seçidi. AK Parti’nin adayı Hasan Aydemir ise oyların yüzde 45,71’ni aldı. Peki Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş kimdir?
Hasan Fehmi Taş kimdir?
Hasan Fehmi Taş, 1957 yılında Dadayın Elmayazı köyünde doğdu. İlk okulu Okluk Köyü İlkokulunda okudu. Orta öğrenimini Kastamonu Göl Öğretmen Okulu’nda tamamladıktan sonra Kastamonu Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi. 1979 yılında Mardin Kızıltepe’de öğretmenlik yapmaya başladı. Ordu Korgan, Kastamonu Merkez’de öğretmenlik yaptıktan sonra 19 yıl boyunca Daday’da öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 2009 yılında öğretmenlikten istifa ederek Demokratik Sol Parti bünyesinde Daday Belediye Başkanlığına seçildi.2014 ve 2019 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde tekrar Daday Belediye Başkanı olarak seçildi ve 3. dönem olarak halen görevine devam etmektedir.