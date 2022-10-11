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Otomotiv Dacia, yeni marka kimliğiyle Paris Otomobil Fuarı’nda
Otomotiv

Dacia, yeni marka kimliğiyle Paris Otomobil Fuarı’nda

Dacia, 17-23 Ekim tarihleri arasında Paris Porte de Versailles Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Paris Otomobil Fuarı’na katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 10:02:00 -
Dacia, yeni marka kimliğiyle Paris Otomobil Fuarı’nda

Marka, Salon 6’da tüm ürün gamını ve heyecan verici yeni gelişmeleri aktaracak. Kısa bir süre önce tanıtılan MANIFESTO konsept otomobili ve markanın tüm ürün gamı, yeni marka kimliği ile fuarda sergilenecek. Duster, ilk kez bir özel seri versiyonuyla da dikkatleri üzerine çekecek. Ayrıca Dacia’nın ilk HYBRID 140 motoru da tanıtılacak. Ek olarak eko tasarımlı lisanslı ürünler de markanın gelecekteki vizyonunu deneyimleme imkânı sunmak üzere fuarda yerini alacak.

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