D vitamini eksikliği uyku yapar mı? sorusu uyku problemi yaşayan kişilerin ilk aklına gelen soru olmaktadır. Genellikle yiyecekler ve yeterli güneş alamamaktan dolayı eksik kalan D vitamini eksikliği kişilerin yaşadığı sorunlarda ilk akla gelen konudur.

D vitamini eksikliği uyku yapar mı?

İranlı bilim insanları, uyku bozukluğu olan insanlarda D vitamini seviyelerinin düşük olduğunu ve yapılan takviyelerle uykunun yeniden düzene konulabileceğini söyledi.

Nutritional Neuroscience’de “The effect of vitamin D supplement on the score and quality of sleep in 20–50 year-old people with sleep disorders compared with control group” başlığıyla yayımlanan çalışmada İranlı araştırmacılar, 20 ile 50 yaş arasında uyku bozukluğuna sahip 89 kişiyi değerlendirdi. İki gruba ayrılan katılımcılardan bir kısmı plasebo olurken diğer bir kısma günde 3 öğünle birlikte D vitamini takviyesi verildi. Deneyden önce ve sonra katılımcılara uyku düzenleri, beslenme şekilleri, güneşe ne kadar maruz kaldıkları ve diğer sağlık durumları soruldu. Elde edilen verileri farklı yöntemlerle analiz eden bilim insanları, çalışma sonucunda D vitamini takviyesi alan bireylerin uyku düzenlerinin plasebo grubuna göre çok daha iyi olduğunu gördü.

D Vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

D vitamini eksikliği en sık yorgunluk, halsizlik, tüm vücutta genel ağrı, kemik ağrıları, eklemlerde ağrı, depresif ruh durumu, bağışıklık sisteminde zayıflamaya bağlı enfeksiyonlara duyarlılıkta artma, sık enfeksiyon geçirme, sarkopeni olarak adlandırdığımız kas kütlesinde azalma ve yaşlı kişilerde yatağa bağımlılığa kadar giden daha ciddi tablolarla kendini gösterebilir. Yine osteoporoz ve düşme, kırıklara neden olabilir.

D vitamini eksikliği, vücudun tüm sistemlerini etkilemekte ve pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Günümüzün yaşam koşulları, kapalı ortamlarda çalışmak, açık hava aktivitelerini yeterince gerçekleştirmemek, yetersiz beslenme D vitamini eksikliğini artırmaktadır. D vitamini eksikliği, her yaş grubunu etkileyen ve önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olan bir etkendir.

D vitamini eksikliği çeşitli belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Burada önemli olan detay, kişilerin kendilerini izlemesi ve gerekli önlemleri almasıdır. D vitamini eksikliği belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

- Genel vücut ağrısı

- Yorgunluk

- Yürümekte zorlanma (denge problemi)

- Kemik ağrısı

- Kuvvet kaybı

- Saç dökülmesi

- Baş ağrısı

- Depresyon

- Değişken ruh hali

- Uykusuzluk

- Eklemlerde ve parmaklarda ağrı

- Gözaltı morlukları

- Aşırı terleme

- Kilo vermekte güçlük çekme

- Sürekli üşüme