  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çürümeye terk edilen itfaiye aracı onarılarak Yücebağ beldesine hibe edildi

Batman Belediyesinde önceki yönetim tarafından çürümeye terk edilen atıl durumundaki itfaiye aracı, yeni yönetim tarafından onarılıp bakımları yapılarak Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesine hibe edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:18:18 -
Çürümeye terk edilen itfaiye aracı onarılarak Yücebağ beldesine hibe edildi

Batman Belediyesinde önceki yönetim tarafından çürümeye terk edilen atıl durumundaki itfaiye aracı, yeni yönetim tarafından onarılıp bakımları yapılarak Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesine hibe edildi.


Araçta yapılan çalışmalara ilişkin Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu atıl durumda bulunan itfaiye aracı faal duruma getirilerek Sason ilçesine bağlı Yücebağ Belde Belediyesine hibe edildiği belirtildi. Açıklamada, "19 günlük titiz bir çalışma sonucunda her türlü yangına müdahale edebilecek duruma getirilen itfaiye aracının motor revizyonu, iç döşeme, elektrik aksamları, dış kaporta iş ve işlemleri belediye personelimizce yapılırken, çalışmalarda 1 ustabaşı, 1 motor ustası ve 2 kaporta ustası görev aldı. Aracın faal hale getirilmesi için Belediye kasasından sadece 10 bin lira harcanmış, 55 bin lira tasarruf edilmiş oldu” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı