Cuntacı caniler lânetle, Menderes rahmetle anılıyor

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanı, idam edilişlerinin 61’inci yılında rahmet ve hayırla anılıyor. Türkiye, demokrasi tarihinin en kara günlerinden birini 16-17 Eylül 1961’de yaşadı. 1950 seçimlerinde yüzde 52.7 oyla iktidara gelen sonraki seçimleri de kazanarak 10 yıl başbakanlık yapan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından Yassıada’daki sözde yargılamaların sonunda cuntacılar tarafından idam edildi. 17 Eylül günü saat 13.21’de İmralı Adası’nda idam edilen Menderes’in son sözleri, “Allah milletimize zeval vermesin.... Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim. Bu anda karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum...” oldu. Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun naaşı, merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın talimatıyla 17 Eylül 1990’da İmralı’dan alınarak devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi’nde yaptırılan anıt mezara taşındı. Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 60 yıl sonra “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” yapıldı.