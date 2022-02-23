Cüneyt Özdemir uyardı! 'O günler bitti artık Sedat Peker'

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

Cüneyt Özdemir, Sedat Peker'in söz konusu gelişmelerin ardından zor durumda olduğunu söyledi.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Sedat Peker'in istendiğine dari haberler duyduk. Ama resmi değildi. Türkiye ile BAE arasında bir gerilim vardı. O yüzden gülüp geçiyorduk. Ama artık gülüp geçemeyiz. Eminim Sedat Peker de artık gülüp geçemez. Artık BAE ile Türkiye arasında buzlar eridi. Şu an anladığımız kadarıyla Sedat Peker zor durumda. Dün bir fotoğraf paylaşıldı. Sanırım Sedat Peker için hareket geçilmesini bu fotoğraflar sağladı" dedi.