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Cüneyt Çakır'ı Göztepe-Fenerbahçe maçı heyecanı sardı

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, yarın oynanacak olan Göztepe-Fenerbahçe maçıyla Süper Lig'deki 300. maçına çıkacak.

24 Ağustos 2018 Cuma 16:44
Cüneyt Çakır'ı Göztepe-Fenerbahçe maçı heyecanı sardı

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Süper Lig'de yarın oynanacak Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması ile ligdeki 300. maçına çıkacak.

Süper Lig'de ilk maçına 2001 yılında çıkan 41 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi Çakır, bugüne kadar 299 Süper Lig maçında görev aldı.

İLK MAÇI MALATYA'DA

Süper Lig'deki 17. yılını geçiren deneyimli hakem, ilk maçına 2001-2002 sezonunda çıktı.

Cüneyt Çakır'ın, ilk düdük çaldığı maçta 29 Eylül 2001'de Malatyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Malatya İnönü Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi Malatyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'deki ilk maçında 1 kırmızı ve 4 sarı kart gösteren Çakır. Bir kez de penaltı kararı verdi.

CÜNEYT ÇAKIR'I FIRAT AYDINUS TAKİP EDİYOR

Türk futbol tarihinin en kariyerli hakemi Çakır, aynı zamanda Süper Lig'de en çok maç yöneten hakem unvanını da elinde bulunduruyor.

Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en üst kademe liginde 2001-2002 sezonundan bu yana görev yapıyor. Çakır'ı, 290 maçla Fırat Aydınus takip ediyor.

İKİ KEZ DÜNYA KUPASI YARI FİNALİNDE GÖREV YAPTI

FIFA kokartını 2006 yılından bu yana aralıksız takan Cüneyt Çakır, kariyerinde 2 kez Dünya Kupası yarı finali yönetti.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği yarı final maçında görev yapan Çakır, Rusya'daki şampiyonada Fas-İran ve Nijerya-Arjantin müsabakalarında da düdük çalmıştı.

164 ULUSLARARASI KARŞILAŞMA

Üst üste iki Dünya Kupası'nda görev alan Cüneyt Çakır, Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda ise Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabakayı yönetmişti.

Dünya Kupası'nda 6 meç yöneten Çakır, toplam 164 uluslararası karşılaşmada görev aldı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 16:44
  1. İstanbul
  2. FIFA
  3. Cüneyt Çakır
  4. Süper Lig
  5. Göztepe-Fenerbahçe
  6. Malatyaspor
  7. Çaykur Rizespor
  8. Malatya İnönü Stadı
  9. Fırat Aydınus
  10. Dünya Kupası
  11. Rusya
  12. 2018 FIFA Dünya Kupası
  13. Hırvatistan
  14. İngiltere
  15. Brezilya
  16. 2014 FIFA Dünya Kupası
  17. Hollanda
  18. Arjantin

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