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Cüneyt Çakır'a şok! Dünya yıldızından penaltı itirafı geldi

Real Madrid'in Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo, Bayern Münih maçında topun eline çarptığını ve pozisyonun penaltı olduğunu itiraf etti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:40
Cüneyt Çakır'a şok! Dünya yıldızından penaltı itirafı geldi

Real Madrid'in Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo, Bayern Münih maçında topun eline çarptığını ve pozisyonun penaltı olduğunu itiraf etti. 

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında dün Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan ve üst üste üçüncü kez finale kalma başarısını gösteren İspanyol temsilcisi Real Madrid'de forma giyen Marcelo, ilk yarının uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonla ilgili soruları yanıtladı.

29 yaşındaki Marcelo, "Top elime çarptı ve penaltı. Eğer bunun aksini söylersem yalan olurdu, fakat futbol bu." ifadelerini kullandı.

Maçın hakemi Cüney Çakır'la ilgili konuşmayacağını belirten Brezilyalı yıldız, "Hakemler bazen lehinize bazen aleyhinize karar verir. Ne olursa olsun futbol oynamak zorundasınız." dedi.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:40
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