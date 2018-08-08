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Cüneyt Çakır: Bunlar uydurma zaten kayıtlar var!

MHK Hakem Semineri'nin ardından Çakır VAR konusunda açıklamalarda bulundu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:13
Cüneyt Çakır: Bunlar uydurma zaten kayıtlar var!

Cüneyt Çakır, günlerdir tartışılan Dany - Rodrigues pozisyonu hakkında ilk kez konuştu.

"YANLIŞ ANLAŞILMA VAR"

 

Cüneyt Çakır açıklamasında, "Daha önce Süper Lig'e çıkma maçlarında denedik. Süper Kupa finalinde de çok başarılıydı. Tartışmalar oldu ben de takip ediyorum. Burada sistemin yeni olmasından yanlış anlaşılmalar var. Konuşulan konulara göre VAR bana, "Pozisyon kırmızı demiş, git izle demiş. Ben de sorumluluk bende demişim" şeklinde haberler var. Bunlar uydurma. Zaten kayıtlar var, isteyen dinler. Orada VAR görevini yürütenler tecrübeli arkadaşlar. Tabii ki insanlar pozisyonu tartışacak ama işte "Egosu varmış, böyle karar verdi" gibi şeyler yanlış. Egom olsa Arjantin - Nijerya maçında da izlemezdim, burada da izlemezdim. Bu haberlere inanılmasın" dedi

"GRİ POZİSYONLAR OLABİLİR"

Deneyimli hakem ayrıca, "Video hakemlik bariz hatalarda devreye giriyor. Gri pozisyonlar olacaktır. Siz penaltı dersiniz, başkası demez. Bu da futbolun güzelliğidir. Ben en başından beri VAR sistemini savunurum. Birkaç hafta sonra herkes alışacak. Bu sezon ilk defa VAR olacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Eğitimlerimizi çok iyi bir şekilde aldık. TFF her zaman öncü olmuştur. Bu uygulamaya başladık, adaletli bir sistem olacak. Herkesin maç adaletli biteceği için güvenli sezon geçireceğini düşünüyorum" sözlerini kullandı

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:13
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